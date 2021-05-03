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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع ميدانياً غلق الحدائق العامة المتنزهات والكورنيش

صدى البلد

قام الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف"اليوم"بجولة تفقدية موسعة شملت ميادين وشوارع المدينة العاصمة، اطمأن خلالها على تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء وتفعيل الإجراءات التى تنفذها المحافظة بشأن منع كافة صور تجمع المواطنين في الأماكن العامة تزامنا مع أعياد الربيع وشم النسيم، ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد،حيث رافقه :اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، العميد مدحت قرني وكيل إدارة المرور ، وبعض التنفيذيين المعنيين.

واستهل المحافظ جولته بالمرور على الكورنيش ، للتأكد من تطبيق القرارات الوزارية وإجراءات المحافظة  بغلق كافة المتنزهات بالمنطقة، مثنيا على جهود الشرطة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية من خلال التمركزات الأمنية المنتشرة بطول منطقة الكورنيش،وكذا مداخل ومخارج الميادين والشوارع الرئيسية،ومؤكدا الثقة في وعي المواطنين  من خلال استجابتهم  والتزامهم  بالقرارات والإجراءات الاحترازية المنفذة، والتي تأتي في إطار الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتجنبا للعدوى بفيروس كورونا التي قد تحدث نتيجة تلك التجمعات.

قرار وزارى بتشكيل مجلس إدارة نادى الإدارة المحلية في بني سويف

وتفقد المحافظ عدداً من  الحدائق والمتنزهات العامة،والمتنزهات على كورنيش النيل ومواقف السيارات،والشوارع الرئيسية للاطمئنان على أن الشارع السويفي يسوده الهدوء،وأنه يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أية مخالفة لذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية،لعدم السماح بأي شكل من الأشكال لأي تجمعات من المواطنين،مشيرا إلى  أنه يجري متابعة الالتزام بالقرارات على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى، والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية.

وجدًد محافظ بني سويف مناشدته لكل المواطنين على مستوى المحافظة بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية واستعمال وسائل الحماية الشخصية والحد قدر الامكان من التجمعات الأسرية المصاحبة لتلك المناسبات ،  ومؤكدا أهمية  الإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد،حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع،مشيرا  الى أهمية أن يكون المواطن عاملا مساعدا في الدفع بجهود وخطة  الدولة التى  لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين من تداعيات جائحة كورونا  ، وتسير في كل الإتجاهات توازيا ضمن خطة شاملة في هذا الشأن.

وكان محافظ بني سويف قد وجه جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى ، بتكثيف المرور بالشوارع الرئيسية والميادين لمنع أية تجمعات محتملة للمواطنين،ومتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق ، ومنع أية أسواق عشوائية ،والتأكيد على عدم السماح بإقامة أية احتفالات بأعياد شم النسيم بالحدائق أو المتنزهات على منطقة الكورنيش بالمراكز التي يمر بها النيل ، فضلاً عن تعليماته بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين ومداخل القرى،بجانب الاستمرار في تنفيذ خطة المحافظة في مجال التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية،خاصة الصحية ،وتطهير بعض الشوارع ، وبعض القرى،في إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

وهذا وقد تضمنت خطة استعدادات المحافظة لأعياد شم النسيم، تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية لمواجهة كافة صور الغش التجاري،خاصة في السلع التي يزداد عليها الطلب في مثل هذه المناسبات كالرنجة والفسيخ وكافة أنواع الأسماك ،حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، بجانب منع كافة صور التلاعب في أسعار السلع الأساسية، بجانب رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات الخدمية الحيوية.

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