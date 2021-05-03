"ويفا" يختار حكمًا إيطاليا لإدارة لقاء تشيلسي والريال في الأبطال

أعلن موقع "توب ميركاتو"، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" اختار الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لإدارة مباراة تشيلسي وريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب ستامفورد بريدج.



وأدار أورساتو، الدولي منذ عام 2010، هذا الموسم مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد، والتي انتهت (2-0) لصالح البلوز، في 17 مارس الماضي.



ويساعد أورساتو مواطنوه أليساندرو جيالاتيني وفابيانو بريتي، كحكمي راية، بينما سيكون الإيطالي ماسيميليانو إيراتي مسؤولاً عن حكم الفيديو المساعد.



يذكر أن تشيلسي تعادل مع ريال مدريد، بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب، التي أقيمت الثلاثاء الماضي على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.