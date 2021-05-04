خدمة اجتماعية حلوان: تطلق البرنامج التدريبي "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية

أعلنت وكالة كلية الخدمة الاجتماعية لشئون البيئة وخدمة المجتمع عن عقد البرنامج التدريبي "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ويأتي البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و ريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



ويقام برنامج التدريب "مشواري" بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/10AIcbymh7ip94I0Wv824lSU6JV5zUenoE1c77-uUt8k/edit

وحدد الكلية موعد برنامج التدريب "مشواري" حيث يقام يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 6مايو 2021، فى تمام الساعة 8.30 مساءً ويستمر حتى الساعة 10.30 مساء .

ويحاضر فى برنامج التدريب "مشواري"، أستاذة سهير فانوس مدربة تنمية مهارات حياتية وموجهة مشورة بوزارة الشباب والرياضة، ويتم فى نهاية البرنامج إعطاء المتدربين شهادة معتمدة من اليونيسف ووزارة الشباب

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض.

وكانت جامعة حلوان نبهت على الطلاب منذ بداية العام الدراسي، أنه سيتم منع دخولهم إلى الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظ على سلامتهم.