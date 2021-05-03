أهالى مساكن عين شمس يستغيثون من انتشار القمامة.. شاهد

تسود حالة من الاستياء بين سكان مساكن عين شمس بسبب انتشار القمامة، خوفاً من تعرضهم للأوبئة والأمراض في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال المواطن عبد الرحمن عادل، فى رسالة بعثت بها إلى خدمة شكاوى “صدى البلد” :"القمامة انتشرت مساكن عين شمس، والمنطقة تحولت الى مقلب للقاذورات والنفايات، ما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، في ظل انتشار فيروس كورونا ".

وناشد عبد الرحمن المسئولين بسرعة التحرك ورفع القمامة من الشارع لإنقاذ أهل المنطقة من الأضرار الناتجة عنها والأم..

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.