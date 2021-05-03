محمد العزايزي: رد فعل الجمهور عن دوري في الاختيار2 كان غير متوقع

قال الفنان محمد العزايزي، إن رد فعل الجمهور عن دوره في مسلسل "الاختيار2" كان غير متوقع، معقبًا: "كنت متوقع إن الناس تقول عليها كويس، لكن فكرة إني أتعرف من المسلسل، كان أمرًا غير متوقع على الإطلاق"

وتابع "العزايزي"، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج " يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أنه جسد شخصية إرهابي في مسلسل "الاختيار" نظرًا للتشابه بينه وبين الإرهابي الحقيقي ، مشيرًا إلى أنه يحب أدوار الشر لأنها في حاجة إلى جهد كبير، لكي تلمس مع الجمهور.

ولفت إلى أن كل شخصية يوجد بها جانب خير، وجانب آخر شر، لافتَا إلى أن الإرهابي يعتقد انه يضحي من أجل قضيته مثل الشرطي الذي يضحي من أجل الوطن، لكن مع الفارق، معقبًا: "الإرهابي بيتم التضليل به".

