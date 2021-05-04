مواطن يطالب بتوفير فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5 %

ناشد المواطن مصطفى عبد العاطى مصطفى ، المقيم بحاجر المريس مركز الطود غرب الأقصر، الحاصل على مؤهل ليسانس دراسات إسلامية ،عام ٢٠١١ ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن لتوفير وظيفة له ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوى القدرات الخاصة.

ويقول فى رسالته : انا من ذوى الاحتياجات الخاصة وأعول أخى وأختى من ذوي الاحتياجات الخاصة إعاقة كاملة و متزوج ولدى طفلان ولكنى لا أحصل على معاش تكافل وكرامة ، على الرغم من إن لدى إعاقة من الولادة تقوس شديد بالساقين واخي مسعود إعاقة كاملة والسن ٣٥ سنه ، ويحصل على معاش بقيمة ٤٤٥جنيها واختي سمية مماثله لأخي إعاقة كاملة والسن ٣٣سنه وقيمة صرف المعاش ٣٢٠جنيهاً، ولكن هذا المبلغ لم يكف كافة مستلزماتهم من ماكل ومشرب و علاج وسداد مرافق كهرباء ومياه شرب ومستلزمات شخصية لهم .



مناشداً المسئولين بوزارة التضامن النظر في أمره وتوفير معاش تكافل و كرامة وفرصة عمل لها ضمن نسبة الـ 5%، لتستطيع توفير مصدر دخل ثابت لإعانته على أعباء الحياه ، وتوفير مستلزمات لاسرتي اخي واختي المعاقين إعاقة كاملة .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

٠١١٤١٢٨١٣٣٦

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



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