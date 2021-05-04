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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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للحفاظ على حياتكم..

وزارة الصحة تناشد المصريين سرعة التوجه لتلقي لقاح كورونا

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن موقع تسجيل الحصول على اللقاح شهد إقبالا كبيرا في الأيام الأخيرة، منوها بأنه تم تطعيم ما يقرب من 900 ألف مواطن.

 

وأضاف "مجاهد"، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»،  المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، يتم استهداف تطعيم ما يقرب من 10 آلاف فرد يوميا في حد المراكز في ارض المعارض، ليتم تطعيم أكبر عدد في أسرع وقت.


ونوه بأن تلقي التطعيم بالمجان بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه يتم توفير أماكن خاصة لكبار السن  لتسهيل الأمر عليهم.


وأكد أن جميع اللقاحات التي يتم تداولها في مصر آمنة تماما لكافة الأعمار؛ قائلا «عليكم يا مصريين سرعة التوجه لتلقي اللقاحات أمانا لكم ولأولادكم».

 

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