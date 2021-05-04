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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بايدن يختتم أول 100 يوم كـ رئيس.. استطلاع: ثلثا الأمريكيين متفائلون بشأن الـ 12 شهرا المقبلة

بايدن
بايدن

يقول ما يقرب من اثنين من كل ثلاثة أمريكيين إنهم متفائلون بشأن الاتجاه الذي تتجه إليه البلاد خلال العام المقبل، وفقًا لمسح جديد تم إجراؤه بعد أن أنهى الرئيس جو بايدن أول 100 يوم له في منصبه.

 

كشف الاستطلاع الذي أجرته ABC News / Ipsos أن الرأي العام منقسم بشكل حاد على أسس حزبية ، حيث من المرجح أن يكون الديمقراطيون أكثر تفاؤلاً، بينما أفاد الجمهوريون بأنهم متشائمون بشأن مستقبل الأمة على المدى القصير.

 

وفي الاستطلاع الذي أجري بين 30 أبريل والأول من مايو، قال 64 في المائة إنهم متفائلون بشأن اتجاه البلاد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

 

ووصف أكثر من الثلث بقليل - أو 36 في المائة - أنفسهم بأنهم متشائمون.

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كما وجد الاستطلاع الذي شمل 513 بالغًا أن غالبية الأمريكيين - 52 في المائة - يعتقدون أنه من المهم في الوقت الحالي أن "تنفق الحكومة الفيدرالية الأموال لمساعدة الاقتصاد ، حتى لو زادت الضرائب".

 

ويعتقد أقل بقليل من نصف الذين شملهم الاستطلاع - 47 في المائة - أن معدلات الضرائب يجب أن تظل كما هي ، "حتى لو كان ذلك يعني عدم إنفاق الأموال لمساعدة الاقتصاد.

 

الرأي حول الضرائب يعتمد أيضًا على الانتماء الحزبي، فما يقرب من أربعة من كل خمسة جمهوريين - 78 في المائة - يريدون إبقاء الضرائب على نفس المعدل بينما يعتقد 80 في المائة من الديمقراطيين أنه من الأهمية بمكان أن تنفق الحكومة الأموال.

 

ومن بين البيض، هناك انقسام فعلي، في حين أن غالبية الأمريكيين الذين يعتبرون من غير البيض يقولون إن الإنفاق الفيدرالي ضروري لمساعدة الاقتصاد.

 

وفي مارس، وقع الرئيس الامريكي جو بايدن على حزمة إغاثة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19) ليصبح قانونًا بقيمة 1.9 تريليون دولار. 

 

وشملت فحوصات التحفيز ، ومساعدة البطالة، ومساعدة الحكومات المحلية والولايات ، والمساعدة التغذوية ، والإعفاءات الضريبية.

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ويقترح بايدن والديمقراطيون الآن مشروع قانون ضخم للإنفاق على البنية التحتية يمكن أن يكلف ما يزيد عن 2.3 تريليون دولار.

 

وأظهر استطلاع ABC News / Ipsos أيضًا أن بايدن يُنظر إليه بين غالبية الأمريكيين على أنه مستعد لتقديم تنازلات مع الجمهوريين بينما يُنظر إلى الحزب الجمهوري على أنه لا يفعل ما يكفي لمقابلة الرئيس في منتصف الطريق.

 

ووفقًا للاستطلاع، قال 51 في المائة من الأمريكيين إن بايدن يقوم "بالقدر المناسب" للتسوية مع حزب المعارضة. ما يقرب من اثنين من كل خمسة - 39 في المائة - يقولون إن الرئيس لا يفعل الكثير للوصول عبر الممر.

 

وعندما سُئلوا عن استعداد الجمهوريين لتقديم تنازلات مع الرئيس ، قال 22 في المائة إن الحزب الجمهوري يقوم "بالقدر المناسب" بينما قال الثلثان - أو 67 في المائة - إن الحزب يفعل "القليل جدًا".

 

وفي الأسبوع الماضي، وجد استطلاع أجرته وكالة رويترز / إبسوس أن أكثر من نصف الأمريكيين يوافقون على بايدن ، وهو مستوى من الدعم لم يحققه سلفه الجمهوري دونالد ترامب ، وهو مستوى من شأنه أن يساعد الديمقراطيين في الضغط من أجل الإنفاق على البنية التحتية وعناصر أخرى باهظة الثمن على أجندة بايدن. 

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