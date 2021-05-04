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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احدث إطلالات ديميت اوزديمير

ببدلة أورانج.. ديميت اوزديمير بإطلالة مختلفة على إنستجرام

ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير

حرصت  الممثلة التركية ديميت اوزديمير، بطلة مسلسل منزلي مشاركة متابعيها صورة لها من كواليس إعلان قوم بتحضيره عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام ظهرت فيها بإطلالة مختلفة وجذابة تبرز أنوثتها.
 

تفاصيل إطلالة ديميت اوزديمير


وظهرت ديميت اوزديمير، وهي ترتدي بدلة باللون الأورانج مكونة من بنطال طويل وواسع وتوب وجاكيت واسعة بأكمام طويلة، واختارت عليه حذاء رياضي باللون الأبيض، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
 

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وقامت  ديميت اوزديمير بلم شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان وتركته منسدلا على ظهرها، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة.
 

وأبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها بوضع الماكياج؛ واختارت أن تبرز جمال عينيها بالآي لاينر الأسود والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الاورانج الناعم كأحمر شفاه.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الإكسسوارات، واكتفت بإرتداء قرطين ناعمين  الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.

 

حياة ديميت اوزديمير الأسرية

 

وتعتبر ديميت أوزدمير هي ممثلة تلفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992  في بلدة بمحافظة زوجة إيلي في مدينة كوجالي في تركيا، اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل رائحة الفراولة بذور اسيل.

وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، بدأت ديميت أوزدمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.

وظهرت ديميت اوزديمير على الشاشات لأول مرة كعارضة في أحد كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية، كممثلة بدأت أوزديمير تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كلا من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.

وتعتبر ديميت اوزديمير الابنة الصغرى لعائلة لها ثلاث فتيات أكبر منها، ومنذ أن انفصل والديها انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في اسطنبول.

 

مسيرة ديميت اوزدمير الأسرية

 

وعرفت أوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة فرح زينب عبد الله. 

وفي السينما أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"؛ حيث اعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت اوزديمير الفنية هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" التي قامت ببطولته بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وقد حقق ذلك المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في اكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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