نسل الأغراب خارج السباق.. طارق الشناوي يختار أفضل المسلسلات والممثلين

قال الناقد طارق الشناوى، إن هناك مشهدين يتصدران مسلسلات رمضان هذا الأسبوع ، الأول مشهد محمد فراج ومحمد ممدوح عندما دخل أحدهما على الأخر حامل خنجر والأخر يحمل مصحفا ويتكلم عن الدين وهو منحرف فى أفكاره وأفعاله هذا المشهد من مسلسل "لعبة نيوتن".

تابع طارق الشناوى، خلال مداخلته عبر زووم مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة"المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن المشهد الثانى الذى يتصدر الاسبوع ه مشهد إنجى المقدم وكريم عبدالعزيز فى مسلسل الإختيار2 و هى تحكى له عن إصابتها بمرض السرطان وكلا منهما يمثلان بعينهم طريقة رد فعل كريم وحالة مؤثرة من الإستنكار عن المرض.

أشار "طارق الشناوى"، إلى أن أفضل ممثل لهذا الأسبوع كريم عبد العزيز ومحمد فراج ، وافضل مسلسل الإختيار 2 ولعبة نيوتن ويليهم القاهرة كابول وزركش فى المرتبة الثانية، لافتاً أن أفضل ممثلة فى المرتبة الاولى لهذا الأسبوع منى ذكى وحنان مطاوع وأنوشكا .

تابع "الشناوى"، أن هانى سرحان أفضل كتاب رمضان وايضا عبدالرحيم كمال فى مسلسل زركش والقاهرة كابول.