فضل ليلة القدر .. احذر هذا الفعل في العشر الأواخر يحرمك منها

فضل ليلة القدر تعد من أفضل الليالي التي يتضاعف فيها أجر العبادات وثوابها، كما ورد بقوله تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ» فبها وعليها الرجاء ومنها يبدأ الطريق إلى الجنة في الدنيا والآخرة، وقد ورد الكثير والكثير في فضائلها، ولعل الحديث عنها هو حديث الساعة في هذه الأوقات بعدما دخلت العشر الاواخر من رمضان، فها نحن اليوم في ثاني الليالي الوترية بالعشر الأواخر، والتي قد تكون ليلة القدر، حيث إن معرفتها رفعت عن العباد وتم إخفائها في الليالي الوترية بالعشر الاواخر من رمضان.

فضل ليلة القدر

1- في ليلة القدر غفران للذنب لمن قامها محتسبًا الأجر عند الله عز وجل، فعن أبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنهُ عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه قال: «مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه» رواه البخاريُّ (35)، ومسلم (760).

2- فضل ليلة القدر أنزل الله تعالى في ليلة القدر القرآن الكريم، قال تعالى: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ».

3- فضل ليلة القدر خصّ الله تعالى ليلة القدر بالبركة، قال تعالى: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ».

4- ومن فضل ليلة القدر أنها تُكتب فيها الأعمار والأرزاق للعام القادم، قال تعالى: «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ».

5- ميّز الله العبادة فيها دون باقي الليالي، قال تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ».

6- تتنزّل الملائكة في ليلة القدر لتحفّ المسلمين، وتملأ الأرض بالخير والرحمة والمغفرة، قال تعالى: «تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ».

7- فضل ليلة القدر أنها تكون خالية من الشّر، وتكثر فيها الطاعة والخير، فهي سلام من الأذى كلّه، قال تعالى: «سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ».

8- من فضل ليلة القدر أنها تعوض أعمارنا القصيرة ، حيث إن ثواب العبادة فيها خير من ألف شهر.

9- في ليلة القدر يستجيب الله تعالى الدعاء ويقضي الحاجات ويحقق الأمنيات.

فضل ليلة القدر .. فعل يحرمك منه

ولما ورد عن ليلة القدر من عظيم الفضل، جاء حث النبي -صلى الله عليه وسلم- بتحري ليلة القدر واغتنام فضائلها ونفحاتها وخيراتها، إلا أن حال الناس اليوم في تحري ليلة القدر وإحيائها، لاغتنام فضائلها العظيمة، ليس على الوجه الذي يطيب به القلب وتسر به النفس، وأحوالهم منقسمة إلى فرق.

فضل ليلة القدر ، وأن الفرقة الأولى وفقها الله تعالى للصواب، وهداها للصراط المستقيم، وهي التي أحيت ليلة القدر بما تيسر لها من العبادات والطاعات من قيام وصلاة وذكر وتلاوة قرآن ودعاء وتوبة وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.

فضل ليلة القدر ، وهناك فرقة ثانية انتبهت لليلة القدر، وأرادت اغتنامها وقيامها، لكنها ضلت عن الطريق الصحيح الذي يوصلها لذلك، "فاجتمعوا في الصلاة ، وكانت صلاتهم كنقر الديكة، حتى إذا ما فرغوا التفوا حلقة يغنون ويضربون بالدفوف، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم قوم ثقل عليهم القرآن، وصعبت عليهم الصلاة، وزين لهم الشيطان فعلهم، بل ربما قاموا يرقصون أو يتمتمون، بطقوس ما أنزل الله بها كتابا، ولا أرسل بها نبيا".

وفي فضل ليلة القدر هناك ، الثالثة هي فرقة لاهية غافلة، لا تعرف لليلة القدر قدرا، ولا تغتنم مرورها لتصحح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، بل هي عن رمضان كله غافلة، فصيامها جوع وظمأ، وعادتها في اللهو والغفلة كما هي، بل ربما حتى مع المعاصي، والعياذ بالله.

فضل ليلة القدر وسبب تسميتها

فضل ليلة القدر وسبب تسميتها ،لأن الله تعالى يقدر أعمال العباد في ليلة القدر، وما سيقع معهم في عامهم المقبل، وقال القرطبي: «في ليلة القدر» قال مجاهد: في ليلة الحكم «وما أدراك ما ليلة القدر» قال: ليلة الحكم، والمعنى ليلة التقدير، سميت بذلك لأن الله تعالى يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة القابلة من أمر الموت والأجل والرزق وغيره ويسلمه إلى مدبرات الأمور وهو أربعة من الملائكة: إسرافيل وميكائيل وعزرائيل وجبريل عليهم السلام.

فضل ليلة القدر وسبب تسميتها ، أنه فيما ورد عن ابن عباس قال: يكتب من أم الكتاب ما يكون في السنة من رزق ومطر وحياة وموت حتى الحاج، قال عكرمة: يكتب حاج بيت الله تعالى في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم ما يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم وقاله سعيد بن جبير"، وقال النووي: "قال العلماء: وسميت ليلة القدر لما يكتب فيها للملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة، كقوله تعالى: «فيها يفرق كل أمر حكيم».

موعد ليلة القدر 2021

موعد ليلة القدر 2021 ، هي واحدة من الليالي الخمس المذكورة في السُنة النبوية الشريفة ، وهي : «ليلة الحادي والعشرين من رمضان ، ليلة الثالث والعشرين من رمضان، وليلة الخامس والعشرين رمضان، وليلة السابع والعشرين من رمضان، وليلة التاسع والعشرين من رمضان»، وتبدأ من ليلة الحادي والعشرين من مغرب يوم غد الأحد الموافق عشرون من رمضان وينتهي في فجر الإثنين الموافق الحادي والعشرين، أما ليلة الثالث والعشرين وليلة الخامس والعشرين وليلة السابع والعشرين وليلة التاسع والعشرين ، ففي جميعها أيضًا يبدأ وقت ليلة القدر من المغرب إلى الفجر.

موعد ليلة القدر 2021 ، عن ليلة الحادي والعشرين من رمضان بدأت من مغرب الأحد 20 رمضان والموافق 2 مايو، وليلة الثالث والعشرين من رمضان وتبدأ من مغرب اليوم الثلاثاء 22 رمضان والموافق 4 مايو، وليلة الخامس والعشرين من رمضان مغرب الخميس الموافق 24 رمضان والموافق 6 مايو، وليلة السابع والعشرين السبت 26 رمضان الموافق 8 مايو، وليلة التاسع والعشرين في الإثنين 28 رمضان الموافق 10 مايو لعام 2021 م .

تاريخ ليلة القدر 2021 بالميلادي

تاريخ ليلة القدر 2021 بالميلادي يمكن حصره في خمس ليالي تبدأ من مغرب هذه الأيام الخمسة في شهر مايو الميلادي لعام 2021 ، فيمكن تحديد تاريخ ليلة القدر 2021 وترقبها في هذه الأيام:

1. ليلة الحادي والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب اليوم الأحد الموافق 2 مايو وتنتهي في فجر الإثنين 3 مايو.

2. ليلة الثالث والعشرين من رمضان : وتبدأ من مغرب يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو وتنتهي في فجر الأربعاء 5 مايو.

3. ليلة الخامس والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم الخميس الموافق 6 مايو، وتنتهي في فجر الجمعة 7 مايو.

4. ليلة السابع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 8 مايو، وتنتهي فجر الأحد 9 مايو.

5. ليلة التاسع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الإثنين الموافق 10مايو ، وتنتهي في فجر الثلاثاء 11 مايو لعام 2021 م .