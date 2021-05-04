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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يوسف الشريف يغازل زوجته في أحدث ظهور لهما

الفنان يوسف الشريف
الفنان يوسف الشريف وزوجته المؤلفة إنجي علاء

شارك النجم يوسف الشريف، متابعيه، صورا، عبر حسابه الشخصي بتطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، تجمعه بزوجته، المؤلفة إنجي علاء.
 

وظهر الزوجان في أكثر من حدث بجانب بعضهما، وعلَّق يوسف الشريف على الصور: "لما تبقى مراتك هي سندك وأقرب حد ليك".
 

وعلّقت المؤلفة إنجي علاء على ظهورها ضيفة شرف بالحلقة الثانية من مسلسل كوفيد 25 الذي يقوم ببطولته زوجها الفنان يوسف الشريف.
 

ونشرت صورة لها من العمل عبر حسابها على “إنستجرام”، وعلقت عليها: “سعدت جدًا بظهوري في الحلقة التالتة من مسلسل كوفيد-25، وسعدت أكتر بردود الأفعال اللي وصلت لي، ويا رب يكون ظهور خفيف عليكم، وباقي الحلقات تعجبكم، وتكون عند حُسن الظن، وشكر خاص للمخرج أحمد جلال اللي بتشرف إني أظهر في ولو مشهد من أعماله”.
 

مسلسل "كوفيد 25" بطولة “يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.
 

يوسف الشريف انجي علاء

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