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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق النار على مسلح حاول اقتحام مقر الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"

وكالة الاستخبارات
وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"

قال مسؤولون أمريكيون، إن عناصر في مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، أطلقوا النار على رجل حاول اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، في لانجلي بولاية فيرجينيا.
 
وأوضحت "إف بي آي" في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن الرجل خرج من سيارته بسلاح؛ ما تسبب بوقوع "اشتباك" مع ضباط إنفاذ القانون، وهو ما أدى إلى إصابته بجروح، استدعت نقله إلى المستشفى.

وتفاوض ضباط "سي آي إيه"، مع الرجل، للاستلام، وبعد أن رفض؛ تم اتخاذ قرار بدفع السيارة بعيدا عن الطريق، وبعد ذلك بوقت قصير، ترجَّل الرجل من سيارته، ولوَّح بمسدس كان بحوزته، فأطلق عملاء "أف بي آي" النار عليه. 

وقال مسؤول أمني، إن الرجل زعم أن بحوزته متفجرات، لكن مسؤولي إنفاذ القانون لم يؤكدوا ذلك.

ونقلت مصادر إعلامية أمريكية، عن مسؤولين أمنيين، اثنين، قولهما: إن المتسلل حاول اقتحام المبنى حوالي الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي، قبل أن يوقفه حراس مسلحون مكلفون بأمن البوابات.

وبحسب المسؤولين؛ فإن الرجل "مختل عقليا"، وحاول مرارا من قبل، دخول مبنى "سي آي أيه"، بشكل غير مصرح به.

وتكثف الإجراءات الأمنية في محيط "سي آي إيه" خلال السنوات الأخيرة؛ بعد حوادث مماثلة سابقة.

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