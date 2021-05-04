عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب رئيس تيار المستقبل: سعد الحريري سيعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

سعد الحريري
سعد الحريري

توقع نائب رئيس تيار المستقبل اللبناني مصطفى علوش ، اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة الجديدة ، في حال عدم قدرة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان بإحداث خرق في الجمود الحكومي اللبناني علي حد وصفه.

 

وأشار نائب رئيس تيار المستقبل ، في تصريحات له ، إلى أنه ليس هناك موعد محدد حتّى الساعة بين الحريري ولودريان ، مستبعداً أي نتائج إيجابية من التلويح بعقوبات أوروبية إذ لم تنجح العقوبات الأميركية بالدفع نحو حلحلة في السابق.  

 

وأكد في تصريحاته، أن القرار بتشكيل الحكومة يبقى داخلياً مهما كانت الخلافات أو التفاهمات الدولية حقيقة واقعة ، مشيراً الى أن الرئيس الحريري   أصبح مقتنعاً أن أي حكومة ستواجه العراقيل داخلياً ولا يريد لحكومته أن تفشل.

 

إيران تأخذ لبنان رهينة .. كاتبة توضح أسباب تعطل تشكيل الحكومة اللبنانية
التيار الوطني الحر وتيار المستقبل يتقاذفان الاتهام بعرقلة تشكيل الحكومة في لبنان
 

وتوقع علوش، ألا تطول مرحلة الترقب بعد زيارة لودريان ، لافتا إلى أن هذا الأسبوع سيكون محطة أساسية وحاسمة في موضوع الحكومة.

 

وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري قد أجرى، في وقت سابق،  محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في مقر رئاسة الحكومة الإيطالية بحضور الوفد المرافق له.

 

وبحسب موقع لبنانون ديبت فقد تناولت المحادثات آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما الدور الذي تقوم به الكتيبة الإيطالية ضمن إطار قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان.

 

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، في وقت سابق  قد التقي مع وزير الخارجية الروسي  سيرجي لافروف في مقر وزارة الخارجية في موسكو حيث جرت مناقشة تطورات الأوضاع ِفي لبنان ولا سيما العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة والأزمة الاقتصادية.

 

كما تناول البحث إمكانية تزويد روسيا للبنان بلقاحات كورونا.

 

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن دعم بلاده لجهود الحريري في تأليف حكومة بأسرع وقت.

 

وأعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا الحريري، وأكد موقف روسيا الداعم لسيادة لبنان واستقلاله.

 

جاء ذلك في بيان للخدمة الصحفية للكرملين: "أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الموجود في موسكو حاليا في زيارة عمل".

 

وأضاف البيان: "أن الرئيس الروسي جدد التأكيد على موقفه المبدئي الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه"، موضحا أن سعد الحريري أطلع فلاديمير بوتين على تطورات الوضع السياسي الداخلي في لبنان والإجراءات المتخذة لتشكيل حكومة جديدة في البلاد وتجاوز الأزمة الاقتصادية.

 

وأشار البيان إلى أن الجانبين أعربا عن استعدادهما لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين، الذين يعيشون في لبنان، إلى سوريا.

 

وذكر بيان الكرملين ، أن الرئيس فلاديمير بوتين هنأ خلال الاتصال الهاتفي سعد الحريري وجميع المسلمين في لبنان ببدء شهر رمضان المبارك.
 

تيار المستقبل لبنان سعد الحريرى وزير خارجية فرنسا الحكومة اللبنانية

موضوعات متعلقة

لبنان.. تفاصيل لقاء عون ودياب في قصر بعبدا

لبنان.. القبض على شقيقين للاشتباه في تهريبهما مخدرات للسعودية

ترشيحاتنا

كورونا يتحور في إسرائيل.. تسجل إصابات بالطفرتين البرازيلية والتشيلية

بدء تلقى طلبات رخص البناء بـ 27 مركزا بالاشتراطات الجديدة ..اليوم

بداية من الغد.. استقبال طلبات التحويل لحاجزي الإسكان الاجتماعي.. وهذه الشروط

صراع القاع يشعل مواجهة الإنتاج الحربي والبنك الأهلي في الدوري

شركات أدوية أمريكية تطور لقاحات جديدة لكورونا على شكل حبوب وبخاخات

هل يجوز الدعاء باللغة العامية في الصلاة ؟..الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

محضر وغرامة.. تعرف على عقوبة محمد رمضان بسبب ركن سيارته أعلى الرصيف بالدقي

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

الأهلي يتعاقد مع البرتغالي ماريو بالما مديرا فنيًا لـ رجال السلة

اليوم.. النطق بالحكم على المتهم بـ قتل طبيب روض الفرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للصحة والبشرة والشعر.. ضرورة إضافة الموز لروتين جمالك

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

ولادة مفاجئة بين السماء والأرض.. أطباء يولدون امرأة على متن طائرة| صور

شاهد.. رضيعة تطير في الهواء وتقع في مياه المحيط بعد حادث مروري

فيديو

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمد النجار يكتب: اجتماع الكلمة أساس النهضة

جمال قرين يكتب: كلمة للشعب والحكومة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (5)

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ