نائب رئيس تيار المستقبل: سعد الحريري سيعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

توقع نائب رئيس تيار المستقبل اللبناني مصطفى علوش ، اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة الجديدة ، في حال عدم قدرة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان بإحداث خرق في الجمود الحكومي اللبناني علي حد وصفه.

وأشار نائب رئيس تيار المستقبل ، في تصريحات له ، إلى أنه ليس هناك موعد محدد حتّى الساعة بين الحريري ولودريان ، مستبعداً أي نتائج إيجابية من التلويح بعقوبات أوروبية إذ لم تنجح العقوبات الأميركية بالدفع نحو حلحلة في السابق.

وأكد في تصريحاته، أن القرار بتشكيل الحكومة يبقى داخلياً مهما كانت الخلافات أو التفاهمات الدولية حقيقة واقعة ، مشيراً الى أن الرئيس الحريري أصبح مقتنعاً أن أي حكومة ستواجه العراقيل داخلياً ولا يريد لحكومته أن تفشل.

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وتوقع علوش، ألا تطول مرحلة الترقب بعد زيارة لودريان ، لافتا إلى أن هذا الأسبوع سيكون محطة أساسية وحاسمة في موضوع الحكومة.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري قد أجرى، في وقت سابق، محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في مقر رئاسة الحكومة الإيطالية بحضور الوفد المرافق له.

وبحسب موقع لبنانون ديبت فقد تناولت المحادثات آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما الدور الذي تقوم به الكتيبة الإيطالية ضمن إطار قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، في وقت سابق قد التقي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقر وزارة الخارجية في موسكو حيث جرت مناقشة تطورات الأوضاع ِفي لبنان ولا سيما العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة والأزمة الاقتصادية.

كما تناول البحث إمكانية تزويد روسيا للبنان بلقاحات كورونا.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن دعم بلاده لجهود الحريري في تأليف حكومة بأسرع وقت.

وأعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا الحريري، وأكد موقف روسيا الداعم لسيادة لبنان واستقلاله.

جاء ذلك في بيان للخدمة الصحفية للكرملين: "أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الموجود في موسكو حاليا في زيارة عمل".

وأضاف البيان: "أن الرئيس الروسي جدد التأكيد على موقفه المبدئي الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه"، موضحا أن سعد الحريري أطلع فلاديمير بوتين على تطورات الوضع السياسي الداخلي في لبنان والإجراءات المتخذة لتشكيل حكومة جديدة في البلاد وتجاوز الأزمة الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أن الجانبين أعربا عن استعدادهما لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين، الذين يعيشون في لبنان، إلى سوريا.

وذكر بيان الكرملين ، أن الرئيس فلاديمير بوتين هنأ خلال الاتصال الهاتفي سعد الحريري وجميع المسلمين في لبنان ببدء شهر رمضان المبارك.

