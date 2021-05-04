إغاثة عاجلة.. الكويت تقدم 40 طنا من المساعدات للهند بعد تفشي كورونا بها

أفادت وكالة الأنباء الكويتية كونا بأن طائرة إغاثیة محملة ب 40 طنا من المساعدات الطبیة والأدویة واسطوانات الأكسجین تابعة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي أقلعت إلى الھند للاسھام في مجابھة تفشي فیروس كورونا المستجد (كوفید 19 (ھناك.

ومن جانبه ، ذكر المدیر العام لجمعیة الھلال الأحمر الكویتي عبد الرحمن العون في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) ان الطائرة أقلعت من قاعدة عبد الله المبارك الجویة انطلاقا من دور دولة الكویت الرائد في الوقوف إلى جانب الأصدقاء وضمن تحركات (الجمعیة) لتقديم العون إلى المستشفيات في الھند.

وأكد العون علي تضامن دولة الكویت مع الھند في ھذا الظرف الصحي مؤكدا سعي (الھلال الأحمر) لتوفیر الإمكانیات كافة للوقوف مع البلد الصدیق بغیة تجاوز الأزمة التي شھدت "قفزة ھائلة" في عدد الإصابات بالفیروس.

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ونوه إلى تنسیق الجمعية مع سفارة دولة الكویت في الھند ومع الصلیب الأحمر الھندي من أجل إیصال المساعدات الطبیة إلى المستشفیات "بشكل عاجل" لدعم جھود معالجة المصابین.

كما عبر عن الشكر والتقدیر لوزارة الدفاع الكویتیة لتسخیرھا الطائرة ولوزارة الخارجیة على اسھامھا في إنجاح ھذه المھمة الإنسانیة.

وشدد علي حرص (الھلال الأحمر) على المشاركة في الجھود الإنسانیة التي تقوم بھا دولة الكویت انطلاقا من توجیھات القیادة السیاسیة بمساندة الشعب الھندي الصدیق.

