عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغاثة عاجلة.. الكويت تقدم 40 طنا من المساعدات للهند بعد تفشي كورونا بها

الكويت
الكويت

أفادت وكالة الأنباء الكويتية كونا بأن طائرة إغاثیة محملة ب 40 طنا من المساعدات الطبیة والأدویة واسطوانات الأكسجین تابعة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي أقلعت إلى الھند للاسھام في مجابھة تفشي فیروس كورونا المستجد (كوفید 19 (ھناك.

ومن جانبه ، ذكر المدیر العام لجمعیة الھلال الأحمر الكویتي عبد الرحمن العون في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) ان الطائرة أقلعت من قاعدة عبد الله المبارك الجویة انطلاقا من دور دولة الكویت الرائد في الوقوف إلى جانب الأصدقاء وضمن تحركات (الجمعیة) لتقديم العون إلى المستشفيات في الھند.

وأكد  العون علي تضامن دولة الكویت مع الھند في ھذا الظرف الصحي مؤكدا سعي (الھلال الأحمر) لتوفیر الإمكانیات كافة للوقوف مع البلد الصدیق بغیة تجاوز الأزمة التي شھدت "قفزة ھائلة" في عدد الإصابات بالفیروس.

الكويت تعلن شروط دخول السينما بعيد الفطر
سفارة أمريكا بالكويت توضح متطلبات السفر إلى الولايات المتحدة
 

 

ونوه  إلى تنسیق الجمعية مع سفارة دولة الكویت في الھند ومع الصلیب الأحمر الھندي من أجل إیصال المساعدات الطبیة إلى المستشفیات "بشكل عاجل" لدعم جھود معالجة المصابین.

كما عبر عن الشكر والتقدیر لوزارة الدفاع الكویتیة لتسخیرھا الطائرة ولوزارة الخارجیة على اسھامھا في إنجاح ھذه المھمة الإنسانیة.

وشدد علي حرص (الھلال الأحمر) على المشاركة في الجھود الإنسانیة التي تقوم بھا دولة الكویت انطلاقا من توجیھات القیادة السیاسیة بمساندة الشعب الھندي الصدیق.
 

الهند السلالة الهندية الهلال الأحمر الكويت فیروس كورونا المستجد

موضوعات متعلقة

إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ 20 مليون حالة

قرار عاجل من الكويت بشأن السماح للمواطنين بالسفر.. واستمرار منع دخول الوافدين

ترشيحاتنا

كورونا يتحور في إسرائيل.. تسجل إصابات بالطفرتين البرازيلية والتشيلية

بدء تلقى طلبات رخص البناء بـ 27 مركزا بالاشتراطات الجديدة ..اليوم

بداية من الغد.. استقبال طلبات التحويل لحاجزي الإسكان الاجتماعي.. وهذه الشروط

صراع القاع يشعل مواجهة الإنتاج الحربي والبنك الأهلي في الدوري

شركات أدوية أمريكية تطور لقاحات جديدة لكورونا على شكل حبوب وبخاخات

هل يجوز الدعاء باللغة العامية في الصلاة ؟..الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

محضر وغرامة.. تعرف على عقوبة محمد رمضان بسبب ركن سيارته أعلى الرصيف بالدقي

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

الأهلي يتعاقد مع البرتغالي ماريو بالما مديرا فنيًا لـ رجال السلة

اليوم.. النطق بالحكم على المتهم بـ قتل طبيب روض الفرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للصحة والبشرة والشعر.. ضرورة إضافة الموز لروتين جمالك

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

ولادة مفاجئة بين السماء والأرض.. أطباء يولدون امرأة على متن طائرة| صور

شاهد.. رضيعة تطير في الهواء وتقع في مياه المحيط بعد حادث مروري

فيديو

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمد النجار يكتب: اجتماع الكلمة أساس النهضة

جمال قرين يكتب: كلمة للشعب والحكومة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (5)

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ