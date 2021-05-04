رسالة دعم من شريف إكرامي لـ رمضان صبحي بعد إصابته

نشر شريف إكرامي، حارس مرمى نادى بيراميدز رسالة دعم لـ رمضان صبحي بعد إصابته .

و كتب شريف إكرامي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : ألف سلامة عليك .

و كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها رمضان صبحي خلال مباراة الزمالك الأخيرة في الدوري الممتاز ، على استاد القاهرة الدولي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأوضح المنيري، أن رمضان صبحي تعرض لكدمة شديدة خلال اللقاء في حدقة العين ، إثر اصطدامه بلاعب الزمالك أشرف بن شرقي، وخضع لفحص مبدئي صباح اليوم مع أحد أطباء العيون على أن يخضع لفحص دقيق مساء اليوم لبيان مدى قوة الكدمة.

وأضاف أن طبيب العيون أعطى اللاعب بعض الأدوية اللازمة لعلاج الكدمة القوية التي يعاني منها على أن يواصل العلاج خلال الساعات المقبلة، والحصول على راحة لمدة ٧٢ ساعة.