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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: انشاء مركز لأبحاث النقل واللوجستيات وتوفير كوادر مدربة

الجامعة اليابانية
الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

أعلن رئيس الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور ‏أحمد الجوهري ،عن إنشاء مركز لأبحاث النقل واللوجستيات يهدف إلى إجراء الأبحاث المتطورة والمجالات المرتبطة بها ،والمساهمة في تخريج كوادر مدربة على أعلى تكنولوجيات في مجالات النقل واللوجستيات.


وقال "الجوهري" إن إنشاء مركز لأبحاث النقل واللوجستيات يأتي في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الجامعة ووزارة النقل،وأن المركز سيعالج تحديات النقل واللوجستيات الحرجة من خلال برنامج متكامل متعدد التخصصات للبحوث، ومن خلال درجات ما بعد التخرج والدراسات التطبيقية وتقديم الاستشارات ونقل التكنولوجيا لتعزيز نظم النقل للأشخاص والسلع ،بهدف تحسين كفاءة أنظمة النقل متعددة الوسائط ولوجستيات سلسلة التوريد ، لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.

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وأشار الدكتور عمرو الطويل عميد كلية هندسة التصميم الابداعي بالجامعة إلى أن المركز ،يستهدف المساهمة في تحسين كفاءة أنظمة النقل متعدد الوسائط ولوجستيات سلسلة التوريد ، لدعم التنمية المستدامة وأجراء البحوث والدراسات الاقتصادية ودراسة التخطيط الاستراتيجي ،ودراسة الجدوى والتدريب مع وزارة النقل والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.

رئيس الجامعة اليابانية الدكتور احمد الجوهري مركز لأبحاث النقل واللوجستيات عميد كلية هندسة التصميم الابداعي اخبار التعليم

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