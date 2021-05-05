حدث في 23 رمضان .. ولادة أحمد بن طولون ..وانتصار المسلمين على الساسانيين

حدث في 23 رمضان .. وقعت الكثير من الأحداث في شهر رمضان، والتي تنوعت ما بين فتوحات ومعارك ومولد ووفاة، وتنقلات واسعة في التاريخ، ففي مثل هذا اليوم 23 من رمضان" خاصة، حمل في جنباته أحداث عظيمة رصدها ( صدى البلد).

هدم صنم اللات:

في 23 رمضان 9هـ الموافق 631م، تمَّ هدم صنم اللات.

انتصار المسلمين على الساسانيين



في 23 رمضان 31هـ الموافق 652م، وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه انتصر المسلمون على الساسانيين بعد مقتل قائدهم يزد جرد بن شهريار آخر ملوك الفرس وانتهت بذلك دولة الفرس.

ولادة احمد بن طولون

في 23 رمضان 220هـ الموافق 20 سبتمبر 835م، وُلد أحمد بن طولون، مؤسّس الدولة الطولونية، وُلد ببغداد، وتلقى تعليمه العسكري والديني بها، وبعدما شبَّ لفت الأنظار إليه بعلمه وشجاعته، ثم ولي مصر سنة 254هـ الموافق 868م، ونجح في أن يُقيم دولة قوية شملت مصر والشام والحجاز، ولايزال مسجده الكبير في القاهرة شاهدًا على ما بلغته دولته من رقي وتقدم.

