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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تزيين المنزل

بخطوات بسيطة ومختلفة.. أفكار لتزيين المنزل في العيد

افكار لتزيين المنزل
افكار لتزيين المنزل في العيد

هناك  افكار لتزيين المنزل في العيد، وذلك لخلق أجواء مختلفة تشعرنا بفرحة العيد والبهجة، ولا سيما أن عمل كحك العيد من اكثر التقاليد والعادات التي تعطي للعيد بهجة وفرحة، وفي السطور التالية سنقوم بذكر أفكار لتزيين المنزل في العيد.

 

افكار لتزيين المنزل في العيد


تزيين البيت للعيد بالبالونات

 

ويمكن تزين البيت للعيد بالبالونات الملونة واختيار البالونات الهليوم قد تعطي شكل مختلف للمنزل،  ويمكن عملها بأشكال مختلفة بهيئة الحيوانات للأطفال كالديناصور.

وقد يعد تزيين البيت للعيد بالبالونات هو نفخ البالونة وقص أجزاء من الورق الملون بالشكل الذي ترغب فيه وثبتيه بلاصق خفيف عليها. 

ويمكن استغلال تزيين البيت للعيد بالبالونات لإضفاء لمسة جمالية على ديكورات المنزل بالبالونات؛ حيث يمكن تشكيل هيئة الزهرة أو اجعلي البالونات تتطاير في سقف الغرفة مع حملها لبعض الصور التذكارية الرائعة.

ولن يقتصر الأمر عند تزيين البيت للعيد بالبالونات فحسب بل هناك عديد من الأفكار المختلفة التي يمكن استغلال البالونات بها لتغير ديكور المنازل وإضافة بهجة على المكان.
 

افكار لتزيين المنزل في العيد


افكار لتزيين المنزل من صنع يديك

 

ويمكن لبعض افكار لتزيين المنزل من صنع يديك ان تقومي بتغير ملامح منزلك، وإضافة بهجة وتغيير على أجواء منزلك، ويمكن تطبيق ذلك بإتباع الخطوات التالية.

- الصقي بعض الأزرار سواء ذهبية اللون أو البيضاء على إحدى القطع الخزفية القديمة لتحصلي على تحفة جميلة.

- جددي الوسائد القديمة لديكِ باستخدام الأقمشة أو الملابس القديمة المنقوشة، وهذا يساعد على تجديد الديكور في المنزل بقطع غير مكلفة من الوسائد.

- استخدمي اللوحات الفنية على الجدران، أو المزهريات الكبيرة الحجم في الزوايا والتي تحتوي على الورود.

- ضعي الوسائد المنقوشة والمزخرفة على المقعد أو الطاولة.

- قم بشراء رفوف أنيقة لاستغلال الزوايا الفارغة في المنزل، وضعي عليها بعض الكتب وأقراص الكمبيوتر.

 

افكار لتزيين المنزل في العيد

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تزيين المنزل باشياء بسيطة

 

ويمكن تزيين المنزل باشياء بسيطة وغير مكلفة، ويمكن تطبيق هذا الأمر عبر تغير ألوان الحائط، فإن الألوان المبهجة يمكن ان تعطي لمسة مختلفة و مميزة على منزلك، وفيما يلي سنعطي لك بعض النصائح في تغيير ألوان الحائط.

وسوف يعطي تغيير ألوان الحائط لمسة مميزة في تزيين المنزل باشياء بسيطة، وسوف يعرف كل من يدخل منزل بأنك هناك تجديد بالمكان، ويمكن تطبيق ذلك عبر اتباع بعض الخطوات، وهي :

- اختاري ألوان طلاء فاتحة للأماكن الصغيرة مثل الحمامات، والغرف الصغيرة.
- احرصي على اختيار الألوان الزاهية، سواء في الجدران، أو الأسقف، وهذا يمنح المنزل المزيد من الطاقة والحيوية.
- تجنبي طلاء السقف بالألوان الداكنة، لأنه يمنح شعورا بالضيق والكآبة.
- استخدمي ألوان الطلاء المحايدة لتتوازن مع قطع الأثاث، مثل اللون الأبيض وظلاله، واللون الرمادي، والبني، والأسود.
- نسقي ألوان الطلاء مع قطع الأثاث.

افكار لتزيين المنزل في العيد


تزيين المنزل يدويا

 

ويمكن تزيين المنزل يدويا وتقوم بتغير ملامح منزلك، وإضافة بهجة وتغيير على أجواء منزلك، ويمكن تطبيق ذلك بإتباع الخطوات التالية.

- الصقي بعض الأزرار سواء ذهبية اللون أو البيضاء على إحدى القطع الخزفية القديمة لتحصلي على تحفة جميلة.

- جددي الوسائد القديمة لديكِ باستخدام الأقمشة أو الملابس القديمة المنقوشة، وهذا يساعد على تجديد الديكور في المنزل بقطع غير مكلفة من الوسائد.

- استخدمي اللوحات الفنية على الجدران، أو المزهريات الكبيرة الحجم في الزوايا والتي تحتوي على الورود.

- ضعي الوسائد المنقوشة والمزخرفة على المقعد أو الطاولة.

5- قم بشراء رفوف أنيقة لاستغلال الزوايا الفارغة في المنزل، وضعي عليها بعض الكتب وأقراص الكمبيوتر.

**مصدر الخبر..  bold sky  / pub med

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