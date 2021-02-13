بمناسبة الفلانتين.. شاهد كيفية تزيين المنزل بأبسط التكاليف.. شاهد

عرضت المهندسة لمياء صلاح، بعض أدوات التزيين والورود والمفارش، التي يمكن استغلالها لتزيين المنزل ، بمناسبة الفلانتين ، والاحتفال به في المنزل ، دون الحاجة لتكاليف باهظة.





وقالت لمياء صلاح ، خلال استضافتها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد" ، إنه ليس من الضروري شراء أغلى الأدوات، ولكن الأهم طريقة التزيين.





واستخدمت مهندسة الديكور الكاسات مع الورود الحمراء في إعطاء شكل جمالي للسفرة والترابيزات، مع التزيين بـ الورود الجافة ، والشموع التي تعمل بالبطارية.





كما لجأت لاستخدام مفارش حمراء ، و رش "الجليتر" لإعطاء شكل جمالي للورود.





ونصحت باستخدام الورد الصناعي ، لأنه يسهل استخدامه في أكثر من غرض ، بعد الانتهاء من الاحتفال.