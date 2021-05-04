الأعلى للإعلام يوقف بث إعلان السبيكة العقارية على جميع الوسائل الإعلامية

لحين توفيق وضاعها

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف بث إعلان السبيكة العقارية على جميع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية لحين قيام الشركة المعلنة "صروح" بتوفيق أوضاعها مع الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذاً لأحكام القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال وذلك خشية من قيام الشركة بطرح وثائق صناديق عقارية دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد تقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وطلبت وقف الإعلان لعدم حصول الشركة على تراخيص منها وحفاظاً على أموال المواطنين.

