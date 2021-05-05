بسعر غير متوقع.. إنفينيكس تعلن الموعد الرسمى لهاتفها الرائد Infinix Note 10 Pro

أعلنت شركة Infinix إنفينيكس الصينية، الموعد الرسمى لإطلاق هاتفها الرائد Infinix Note 10 Pro ، وذلك فى 13 مايو القادم، على أن يتم الإطلاق العالمى للهاتف بعدها بأيام قليلة فى يوم 18 مايو ، حيث سيأتى الهاتف بإمكانات كبيرة للغاية مع سعر رخيص مقارنة بقدارته.



وبحسب موقع Gizmochina فإن شركة إنفينيكس ستصدر هاتفها Infinix Note 10 Pro بلونين فقط هما الأرجوانى والأزرق المتدرج، وكاميرات رباعية بتصميم مستطيل الشكل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة على الجانب الأيمن للهاتف.



وسيأتى هاتف Infinix Note 10 Pro بشاشة من نوع LCD، بقياس حوالى 6.95 بوصة، بدقة 1080 بكسل، وبجودة+ FullHD بيكسل، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية، ونوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى .

وسيقدم هاتف Infinix Note 10 Pro كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، إلى جانب فلاش LED ، وكاميرا سيلفي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.

وسيعمل هاتف Infinix Note 10 Pro من إنفينيكس بمعالج من نوع Helio G90 SoC ، مع مساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت رام مع نظام الشغيل أندرويد 11 .

وسيحتوي هاتف Infinix Note 10 Pro من إنفينيكس على بطارية حوالى 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، مع منفذ شحن من نوع USB-C ، ومقبس للسماعة مقاس 3.5 مم .

وسيتوفر هاتف Infinix Note 10 Pro من إنفينيكس بسعر رخيص حيث سيبلغ الهاتف سعر 200 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 3150 جنيه مصرى.

