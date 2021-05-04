بايدن: أتطلع إلى لقاء بوتين الشهر المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه يأمل في لقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في شهر يونيو المقبل خلال جولته إلى أوروبا.

وقال بايدن في تصريحات للصحفيين ردًا على سؤال حول إمكانية لقاء بوتين خلال جولته الأوروبية الشهر المقبل: "أتمنى وانتظر أن يحدث ذلك"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وكان بايدن اقترح عقد قمة مع بوتين خلال شهر الصيف في إحدى الدول الأوروبية.

وقال قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، إنه يدرس اقتراح الإدارة الأمريكية بعقد قمة بين بوتين وبايدن.