أردوغان يجري اتصالا هاتفيًا بالملك سلمان

قالت قناة "الشرق" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أجرى اتصالا هاتفيًا بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقالت القناة نقلًا عن بيان صادر عن الرئاسة التركية، إن أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي ناقشا خلالها العلاقات الثنائية بين الرياض وأنقرة، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلنت وزارة الخارجية أن المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، ستعقد غدا الاربعاء وتستمر لمدة يومين في القاهرة.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن المناقشات الاستكشافية ستركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلديّن على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.