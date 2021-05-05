طريقة عمل الكحك والبسكوت استعدادا للعيد.. فيديو

إقتراب عيد الفطر المبارك وتستعد الأسواق لعمل الكحك والبسكوت والذي يعتبر احد العادات المصريه في الأعياد ، و رصدت عدسه موقع "صدى البلد " طريقه عمل الكحك والبسكوت في المحلات



فى البداية قال "عبد الرحمن محمد "البالغ من العمر 15 عاماً أنه يعمل بتلك المهنه منذ أن كان في الصف السادس الأبتدائي ، فهو يعمل علي ماكينه التسويه الألي التي تخبز العجين بعد تشكيله



ولفت الي أن هذا المجال يحتاج الي خبره جيدة في عمل المعجنات وتششكيلها، موضحاً أنه يستخدم الدقيق والبيض واللبن والنشادر والبيكنج بودر في العجين

وأشار الي أن كل عجينه لها تصميمها الخاص في المكينه سواء كحك أو بيتيفور او بسكوت ، منوهاً عن أن الشراء يتزايد خلال الموسم في الأعياد ولكن طوال العام يتم عمل المعجنات الأخري كالتورت والبسبوسه والكيك وغيرها



وأوضح أن كل مهم يحتاج الي درجه تسويه معينه ومتابعه من الخباز ، كما أن كل شخص مسؤل عن عمل سواء عجين او تشكيل أو خبيز أو بيع