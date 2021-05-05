حركات بهلوانية .. شاهد | طفل يخوض تدريبات قاسية ليصبح راهباً ومقاتلاً

عرضت قناة العربية فيديو لطفل في طريقة ليصبح معلم " كونغ فو " وراهبا متمكنا من القتال ويسمي " أي كي " وهو طفل صيني يبلغ من العمر 9 سنوات .

واضاف الفيديو أن الطفل بدأ تدريبه علي " الكونغ فو " من سنتين في معبد " شاولين" في مدينة "دينغفنغ " الصينية وأكد الفيديو أن الطفل ترك دراسته واتجه نحو هذا المعبد ليصبح معلم قتال وراهبا صغيرا .

وأوضح الفيديو أن الطفل يقوم بعمل حركات يعجز عنها الكبار لافتا إلى أن الطفل يقضي ساعات طويلة محاولا إتقان الوقوف علي رأسه بالإضافة إلي القيام بحركات بهلوانية .

وتابع الفيديو أن أي كي يملك قوة هائلة فهو يحمل جذع شجرة بوزنه ويستعين به في تمريناته مؤكدًا أن هدفه من تعلم الكونغ فو هو حماية عائلته .