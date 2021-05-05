عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مد تسجيل الإرشاد الأكاديمي بآداب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس،  مد تسجيل  الإرشاد الأكاديمي بأقسام الكلية التي أعلنت نتائجها حتى يوم الخميس  الموافق 6 مايو 2021 منوها أنه لن يسمح بتسجيل الإرشاد الأكاديمي سوي للطلبة الذين قاموا بتسديد المصروفات . 

ونوهت الكلية أنه عقب انتهاء المدة المقررة لتسجيل الإرشاد سيتم تعامل الطلبة مع شؤون الطلاب ولمدة أسبوع فقط.

 

وفي هذا الإطار أكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن الكلية استعدت لانطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 /2021 ، بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية.

 

اقرأ أيضا : 

txt

جامعة عين شمس في أسبوع..عين شمس تستضيف اجتماع المجلس الأعلى للجامعات..تربية عين شمس تعلن عن قرار استثنائي خلال شهر رمضان..خصم 50% من قيمة الدورات لتنمية مهارات الطلاب

يذكر أن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أصدر فى وقت سابق قرارا بصرف مكافأة بمناسبة عيد الفطر قدرها 500 جنيه للعاملين بالجامعة وكافة كلياتها ومعاهدها وإدارتها المختلفة.

تشمل المكافأة العاملين بالجامعة من موظفين وعمال وعمالة مؤقتة والتربية العسكرية ودار الضيافة ، كذلك تصرف المكافأة للمنتدبين الي الجامعة، وتصرف المكافأة للعاملين علي بند حصائل من نفس البند الذي يصرف منه راتبه.

كلية الاداب جامعة عين شمس تسجيل الإرشاد الأكاديمي عميد كلية الاداب الفصل الدراسي الثاني

ترشيحاتنا

من داخل غرفة العمليات .. شاهد شيما صابر تضع مولودها الأول

جراحة دقيقة بمستشفى قنا الجامعي تعيد تشكيل المجرى البولي لسيدة عشرينية

4 حالات لمحو الجزاءات التأديبية ضد الموظف فى قانون الخدمة المدنية

بعد الموافقة رسميا على انشائه .. ننشر أهداف المركز القومي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي

بعد وصولها 42 درجة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

موعد مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

تعرف على الارتفاعات المحددة في منظومة اشتراطات البناء الجديدة

التصرف الشرعي لمن شك في عدد ركعات الصلاة .. لجنة الفتوى تكشف عنه

الصاروخ الذي أطلقته الصين يهدد كوكب الأرض.. موقع سقوطه مجهول| شاهد

كورونا يفتك بالبلاد.. الهند تسجل 382 ألف إصابة و3780 وفاة خلال 24 ساعة

السعودية.. مجلس الوزراء يصدر قرارات عاجلة

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

شاب ينقذ فتاة من براثن 4 ذئاب حاولوا خطفها واغتصابها بحدائق المعادى..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

أظافر كورونا.. علامة هامة تدل على إصابتك بالفيروس من قبل | صور

فيديو

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ