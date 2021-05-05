مد تسجيل الإرشاد الأكاديمي بآداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، مد تسجيل الإرشاد الأكاديمي بأقسام الكلية التي أعلنت نتائجها حتى يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021 منوها أنه لن يسمح بتسجيل الإرشاد الأكاديمي سوي للطلبة الذين قاموا بتسديد المصروفات .



ونوهت الكلية أنه عقب انتهاء المدة المقررة لتسجيل الإرشاد سيتم تعامل الطلبة مع شؤون الطلاب ولمدة أسبوع فقط.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن الكلية استعدت لانطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 /2021 ، بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية.

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يذكر أن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أصدر فى وقت سابق قرارا بصرف مكافأة بمناسبة عيد الفطر قدرها 500 جنيه للعاملين بالجامعة وكافة كلياتها ومعاهدها وإدارتها المختلفة.

تشمل المكافأة العاملين بالجامعة من موظفين وعمال وعمالة مؤقتة والتربية العسكرية ودار الضيافة ، كذلك تصرف المكافأة للمنتدبين الي الجامعة، وتصرف المكافأة للعاملين علي بند حصائل من نفس البند الذي يصرف منه راتبه.