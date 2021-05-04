علوم عين شمس تستضيف سيمنار لمسابقة منح حاضنات الفائقين المقدمة من وزارة التضامن

استضافت كلية العلوم بجامعة عين شمس سيمنار لمناقشة الأبحاث المرشحة لمنح وزارة التضامن الإجتماعي ، فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بین وزارة التضامن الاجتماعى وجامعة عین شمس تحت رعایة الدكتور محمود المتینى رئیس الجامعة وبالتعاون بین قطاعى الدراسات العلیا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة وبرعاية كل من الدكتور أیمن صالح نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا والبحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة الدكتور أحمد جلال عمید كلیة الزراعة، وعضویة كل من د.صلاح هاشم ممثل وزارة التضامن الاجتماعي. وأ.د محمد رجاء السطوحى عمید كلیة العلوم و أ.د جیهان رجب وكیل كلیة التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ومنسق البروتوكول وا.د أسامة منصور وكیل كلیة الطب لشئون الدراسات العلیا والبحوث.وأ.د عمرو سعد وكیل كلیة الهندسة لشئون الدراسات العلیا والبحوث و أ.د أمانى سلیمان وكیل كلیة العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة.و أ.د رحاب عثمان أستاذ ورئیس قسم الصیدلانیات بكلیة الصیدلة.و أ.د مصطفى إسماعیل أمین عام الجمعیة الشرعیة الرئیسیة.

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في كلمته رحب الأستاذ الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم بالسادة المشاركين ولجنة التحكيم والاختيار للبحوث المشاركين من الجامعة وممثلو وزارة التضامن الإجتماعي .



و أوضح د.صلاح هاشم فى كلمته أن دور الحاضنات هو مساعدة الطلاب المتفوقين على الاستمرار في التفوق وتشجيع الطلاب الآخرين على التفوق من خلال الحافز المادى.



وأشار إلى أن هذه الفعاليات تحفز الطلاب على الاستمرار في التفوق،و تدعم البحث العلمي، وتشجع تناول الموضوعات البحثية العلمية الجادة التي تقدم خدمات حقيقية وتمثل قيمة مضافة للعلم وتقدم حلول حقيقة لمشكلات المجتمع المصري.



وأوضح د.صلاح هاشم، أن هناك خمسة تخصصات علمية مهمة مرتبطة بـ"الطب" في الصحة العامة، والهندسة، والزراعة، والعلوم بمجالاته المختلفة، والصيدلة .



وأكد أن المكافأة الشهرية 1000 جنيه، كمصروف خاص للطالب المتفوق فى مرحلة الماجيستير من تاريخ التسجيل إلى جانب توفير رعاية صحية متكاملة للطالب وذويه وتشجيع الطالب على التطوع في المجالات المختلفة من خلال منظمات المجتمع المدني، بحيث يتطوع داخل الجمعيات الأهلية واكتساب مهارات جديدة، ويتم دفع مصروفات المدن "تكلفة السكن بالمدن الجامعية " للفئات غير القادرة ماديا مع توفير المراجع العلمية.



وأشار إلى أنه في كليات الطب يتم تدريب الطلاب في المستشفيات المختلفة، وعلى الأجهزة الصحية مع توفير تأمين صحي شامل للطالب ولأسرته، وتشجيعه على التطوع في المجالات المختلفة، ومكافأة 25 ألف جنيه يحصل على نصفها، بعد تسجيل الموضوع، والنصف الآخر بعد الإنتهاء من المناقشة، وفي المرحلة الجامعية الأولى يتم إختيار 5 طلاب من كل كلية، ومن الدراسات العليا 10 طلاب و5 ماجستير و5 دكتوراه وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا، يسمح لهم بالمشاركة في المؤتمرات المحلية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية .



وقد تمت مناقشة أبحاث الطلاب العلمية من خلال تقنية الڤيديو كونفرانس او من خلال حضور الطلاب للإجتماع وعرض أفكار أبحاثهم التطبيقية العلمية التى تعالج مشكلات المجتمع بشكل مباشر ومؤثر .



وصرحت ا.د چيهان رجب وكيل كلية التجارة بالجامعة ومنسق البروتوكول أن إختيار الأبحاث طبقا لمعيار قابلية البحث للتطبيق وقدرته على الخدمة المجتمعية لقضايا المجتمع وأن يكون البحث جديداً وقابل للتسويق والإستثمار .



كما وقع اختيار لجنة التحكيم علي ستة مشروعات بحثية مــن ضـمن ٢٠ بحــث علمـى بواقـع ٤ أبحاث من كـل كلیـة ( هندسـة – طـب – زراعـة – علـوم – صـیدلة)