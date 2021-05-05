عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد | رد فعل سعفان عندما طُلب منه هذا الأمر

سعفان
سعفان

حل الفنان مصطفى البنا الشهير بـ"سعفان " ضيفا في برنامج " 5 نجوم " بعد إقناعه بالحضور إلي مكان التصوير من قبل الفنان محمد الشرنوبي  والذى يريد عمل مقلب بالفنان سعفان   بدون علمه وبالتالي اصطحبه إلي مكان التصوير وهو عبارة عن مزرعة أبقار ومنتجات البان  .

 

انفعل الفنان سعفان على مخرج الإعلان الهندي الذى طلب منه ان يقول "سعفان بقرة " قائلا " انتوا هتذلونا ولا إيه بتصوير الإعلان ده.

 

وأكد أن برنامج خمس نجوم  يعرض على قناة  أم بي سي مصر   يوميا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

 

وأشار الى  أن  برنامج خمس نجوم ، يجمع لأول مرة معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي؛ إذ يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمسة أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

محمد الشرنوبي الفنان محمد الشرنوبي كريم فهمي نجوم الفن الهند رمضان التوك شو

ترشيحاتنا

الصحة : تسجيل 1090 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا ..و60 وفاة

الصحة: تسجيل 1090 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و60 وفاة

مع استمرار هطول الأمطار في السعودية .. أفضل النصائح لقائدي السيارات

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم 23 رمضان

اعمال ليلة القدر.. الإفتاء تنصح بـ 26 أمراً

شاهد .. أول فيديو لنظام التشغيل Harmony OS من هواوي يستعرض مميزاته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

شاب ينقذ فتاة من براثن 4 ذئاب حاولوا خطفها واغتصابها بحدائق المعادى..صور

رسميا .. إيقاف سيد عبد الحفيظ

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

السعودية تعلن إغلاق 12 مسجدا بسبب تفشي كورونا بين المصلين

أول قرار من اتحاد الكرة بشأن تصريحات سيد عبدالحفيظ ضد جهاد جريشة

محجوز فى المستشفى حاليا .. إصابة الفنان عماد محرم بوعكة صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أظافر كورونا.. علامة هامة تدل على إصابتك بالفيروس من قبل | صور

رغم أنها علامة على السعادة.. 6 طرق للتخلص من التجاعيد حول الفم

للصحة والبشرة والشعر.. ضرورة إضافة الموز لروتين جمالك

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

فيديو

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ