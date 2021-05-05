شاهد | رد فعل سعفان عندما طُلب منه هذا الأمر

حل الفنان مصطفى البنا الشهير بـ"سعفان " ضيفا في برنامج " 5 نجوم " بعد إقناعه بالحضور إلي مكان التصوير من قبل الفنان محمد الشرنوبي والذى يريد عمل مقلب بالفنان سعفان بدون علمه وبالتالي اصطحبه إلي مكان التصوير وهو عبارة عن مزرعة أبقار ومنتجات البان .

انفعل الفنان سعفان على مخرج الإعلان الهندي الذى طلب منه ان يقول "سعفان بقرة " قائلا " انتوا هتذلونا ولا إيه بتصوير الإعلان ده.

وأكد أن برنامج خمس نجوم يعرض على قناة أم بي سي مصر يوميا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وأشار الى أن برنامج خمس نجوم ، يجمع لأول مرة معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي؛ إذ يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمسة أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.