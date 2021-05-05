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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

" قولي أنا آسف ".. شاهد | رد فعل سعفان في الهواء عندما علم بمقلب برنامج 5 نجوم

سعفان في الهواء
سعفان في الهواء


حل  الفنان مصطفي البنا الشهير " بـ سعفان " ضيف اليوم في برنامج " 5 نجوم " وهذا بعد إقناعه بالحضور إلي مكان التصوير من قبل الفنان محمد الشرنوبي  والذى يريد عمل مقلب بالفنان سعفان   بدون علمه وبالتالي اصطحبه إلى مكان التصوير هو عبارة عن مزرعة أبقار ومنتجات ألبان  .

انفعل الفنان سعفان علي مخرج الإعلان الهندي الذى طلب منه أن يقول " سعفان بقرة " قائلا " انتوا هتزلونا ولا أيه بتصوير الإعلان دا .

وبعدها طلب  الفنان محمد الشرنوبي  من سعفان أن يتم تعليق سعفان  في الهواء وأن يقدم إعلان الألبان وهو في الهواء وبعد رفعة في الهواء كشف له حقيقة المقلب وطلب منه الشرنوبي أن يعتذر له من أجل أن يقوم بإنزاله .

مؤكدا أن  برنامج خمس نجوم   يعرض على قناة  أم بي سي مصر   يوميا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

كما  أن برنامج خمس نجوم، يجمع لأول مرة معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي ؛ إذ يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

نجوم الفن غادة عادل الفنان محمد الشرنوبي كريم فهمي التصوير التوك شو

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