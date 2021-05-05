بالأرقام.. المستشار الإقليمي للصحة العالمية تفجر صدمة مخيفة عن إصابات كورونا بالشرق الأوسط

قالت دكتور " مها طلعت " ، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية ، إن عدد إصابات كورونا حول العالم وصل إلى ما يزيد على 154 مليون حالة ، وحالات الوفاة وصلت إلى 2.2% .

وأشارت " طلعت " في مداخلة هاتفية مع برنامج " مساء دي إم سي "، إلى أن أعداد الإصابة في الإقليم تختلف من دولة إلى دولة ، ولكن هي في حالة من التصاعد بالفعل ، معقبة : " أنه كان من المتوقع هذه الزيادة في الأعداد ، منذ بداية شهر رمضان " .

وتابعت مستشار وحدة الوقاية من العدوى بالصحة العالمية ، قائلة : " وحذرنا بالفعل من تزايد إصابات كورونا بسبب التجمعات خلال شهر رمضان ، ولكن هناك تجاهلا وتغافلا من قِبل المواطنين ، تجاه الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، وارتداء الكمامات ، والتباعد الإجتماعي " .

ونوهت ، بأن عدد الإصابات بكورونا في إقليم شرق المتوسط تضاعف الأسبوع الماضي 5 مرات مقارنة بالعام الماضي ، مؤكدة أن هذا يدل على سرعة انتشار الفيروس .

وأشارت ، إلى أنه كلما زادت أعداد الإصابات بكورونا ، زادت سرعة تحور الفيروس .