عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالأرقام.. المستشار الإقليمي للصحة العالمية تفجر صدمة مخيفة عن إصابات كورونا بالشرق الأوسط

فيروس كورونا حول
فيروس كورونا حول العالم

قالت دكتور " مها طلعت " ، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية ، إن عدد إصابات كورونا حول العالم وصل إلى ما يزيد على 154 مليون حالة ، وحالات الوفاة وصلت إلى 2.2% .

وأشارت " طلعت " في مداخلة هاتفية مع برنامج " مساء دي إم سي "، إلى أن أعداد الإصابة في الإقليم تختلف من دولة إلى دولة ، ولكن هي في حالة من التصاعد بالفعل ، معقبة : " أنه كان من المتوقع هذه الزيادة في الأعداد ، منذ بداية شهر رمضان " .

وتابعت مستشار وحدة الوقاية من العدوى بالصحة العالمية ، قائلة : " وحذرنا بالفعل من تزايد إصابات كورونا بسبب التجمعات خلال شهر رمضان ، ولكن هناك تجاهلا وتغافلا من قِبل المواطنين ، تجاه الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، وارتداء الكمامات ، والتباعد الإجتماعي " .

ونوهت ، بأن عدد الإصابات بكورونا في إقليم شرق المتوسط تضاعف الأسبوع الماضي 5 مرات مقارنة بالعام الماضي ، مؤكدة أن هذا يدل على سرعة انتشار الفيروس .

وأشارت ، إلى أنه كلما زادت أعداد الإصابات بكورونا ، زادت سرعة تحور الفيروس .

المستاشر الإقليمي الصحة العالمية اصابات كورونا الشرق الأسط اخبار التوك شو شهر رمضان

موضوعات متعلقة

دعاء وداع شهر شعبان واستقبال رمضان

خالد الغندور يسخر من أداء مولودية الجزائر والترجي التونسي

هنا الزاهد: حلوة الدنيا سكر كان حلما بالنسبة لي

وزير خارجية تونس: زيارة قيس سعيد لمصر تهدف لربط جسور التواصل

أذكار النوم مكتوبة .. لحفظ النفس ومغفرة الذنوب

التضامن في أسبوع.. ميكنة جميع الخدمات خلال 2021.. توفير الرعاية الكاملة لـ 521 دار أيتام وحضانة إيوائية.. وتسهيلات لإصدار كارت خدمات ذوي الهمم

هل يجوز صيام رمضان للحامل في الشهر الثالث ؟

دعاء استقبال شهر رمضان .. أفضل الأدعية المستجابة

ترشيحاتنا

بسبب حجر.. فلاح يشعل أزمة بين فرنسا وبلجيكا

4 شروط يجب أن تتحقق للمسافر ليتمتع برخصة الإفطار؟ الإفتاء توضح

أسعار فئات شيري تيجو 7 موديل 2021 في مصر.. صور

مستخدمو هواتف Galaxy Note 10 يشتكون من مشكلة خطيرة مع قلم S Pen الذكي

بالأرقام.. المستشار الإقليمي للصحة العالمية تفجر صدمة مخيفة عن إصابات كورونا بالشرق الأوسط

الصاروخ الذي أطلقته الصين يهدد كوكب الأرض.. موقع سقوطه مجهول| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

الصاروخ الذي أطلقته الصين يهدد كوكب الأرض.. موقع سقوطه مجهول| شاهد

السعودية.. مجلس الوزراء يصدر قرارات عاجلة

شاب ينقذ فتاة من براثن 4 ذئاب حاولوا خطفها واغتصابها بحدائق المعادى..صور

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

لتقديمه الشيشة .. غلق كافيه الفنان مصطفى كامل بالمهندسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

أظافر كورونا.. علامة هامة تدل على إصابتك بالفيروس من قبل | صور

فيديو

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ