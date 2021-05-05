ضل راجل الحلقة 23 .. وفاة نيرمين الفقي وشهد تضع مولودتها

شهدت الحلقة 23 من مسلسل ضل راجل لحظة انتظرها متابعو العمل الرمضاني للممثل ياسر جلال منذ بداية عرضه وهي ولادة شهد التي كانت تتعرض لحالة صحية حرجة.

ولادة شهد ووفاة هدى في ضل راجل

وضعت شهد فتاتها في المستشفى تحت رعاية الطبيبة ملك، في الوقت الذي أخبر فيه مدير المستشفى عمرو صديق سليم النجار بما يحدث.

أقيم حفل زفاف سليم وغادة بحضور أصدقائهم، وأبلغ عمرو صديقه بالمفاجأة التي صدمته لكنه حاول التماسك حتى إتمام الفرح دون وقوع أي مشكلات خوفا من والد زوجته.

حمل كابتن جلال ابنة شهد للمرة الأولى في المستشفى، ووقع في حبها من النظرة الأولى وأذن في أذنها، رغم أنه وزوجته لا يعلمان كيف سيقدمانها لأهل الحارة.

لكن صدمة جديدة واجهت كابتن جلال بعد ما توفيت زوجته هدى التي تقوم بدورها نيرمين الفقي في المستشفى أثناء انتظار ولادة ابنتها.

بدأ ضابط المباحث التعلق بالطبيبة ملك بعد التقرب بينهما خلال الحلقات الماضية، ويحاول والده إقناعه بالزواج منها.