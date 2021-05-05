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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل مدني وإصابة 6 آخرين في قصف إسرائيلي على سوريا

مقتل مدني وإصابة
مقتل مدني وإصابة 6 آخرين جراء قصف إسرائيلي على سوريا

أعلن التلفزيون السوري، اليوم الأربعاء، مقتل شخص مدني وإصابة 6 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع في مدينة اللاذقية غرب سوريا.

 

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن إسرائيل نفذت هجوما صاروخيا  نحو جنوب غرب اللاذقية، مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الساحلية بالمحافظة.
 

وأوضحت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لبعض الصواريخ الإسرائيلية وأسقطت عددا منها، بحسب الوكالة الرسمية.
 

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وأكدت أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن "استشهاد مدني وجرح 6 آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية".
 

وفي وقت سابق، أشارت تقارير إعلامية إلى سماع دوي انفجارات على ساحل مدينتي اللاذقية وطرطوس، اتضح لاحقا أنها ناتجة عن تصدي الدفاعات السورية لأهداف معادية.
 

وقالت الوكالة السورية الرسمية، إن الأصوات التي سمعت في سماء اللاذقية وطرطوس ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية. 

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