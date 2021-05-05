خالد الغندور يستفز الأهلي: هقعد في البيت لو جبتم حكام أجانب لمبارياتكم المقبلة

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على بيان النادي الأهلي، الذي أكد فيه رغبته في استقدام حكام أجانب خلال مبارياته المقبلة.



وقال الغندور، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك": "الأهلي أصدر بيانًا وأكد خلاله رغبته في إسناد مبارياته المقبلة لحكام أجانب، هذا الأمر سمعته من قبل كثيرًا، هل هذه وسيلة ضغط؟ أم بالفعل طلب من الأهلي؟".



وأضاف: "من خلال قناة الزمالك وجمهور الزمالك العظيم، نحن نساند الأهلي ونطالب الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب بألا يتراجعوا".



وأكمل مقدم برنامج زملكاوي: "يجب أن تقام كل مباريات الأهلي المقبلة بحكام أجانب، حتى حكام تقنية الفار".



واستطرد متحدِّيًا: "سأجلس لمدة عام كامل في بيتي؛ إذا جاء الأهلي بحكام أجانب في كل مبارياته المقبلة".



واختتم تصريحاته: "اللهم إننا في أيام مفترجة، في العشر الأواخر من رمضان.. يا رب الأهلي يأتي بحكام أجانب في كل مبارياته المقبلة".