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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب حملها.. سيدة تورط زميلها بالعمل في أزمة كبيرة

سيدة تورط زميلها
سيدة تورط زميلها في أزمة كبيرة

قد يحتاج الأمر في بعض الأحيان أن نضيف بعض المرح  لكلامنا في العمل حتى تمر الساعات الطويلة، لكن لكل مزاح حد إن تخطاه قد يتسبب في مشكلة لأحدهم بسبب سوء فهم البعض للنكتة أو طريقة المزاح . 

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حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن رجلا بالغا من العمر 30 عاما تعرض لموقف محرج للغاية بسبب مزاح إحدى زميلاته في العمل ووقع في ورطة كبيرة . 


قال الشاب إن زميلته في العمل تعتاد أن تقول للحاضرين إنهما متزوجان على سبيل المزاح بالرغم أنها متزوجة منذ 5 سنوات عن قصة حب كبيرة شهد لها الجميع. 


سأل أحد الموظفين الجدد في مكتب العمل الذي يعمل فيه كل من الشاب والشابة عن اسم المولود بعد علمه أن زميلته ستضع طفلا بعد أشهر . 


شعر الشاب بالحرج الشديد لأن المزاح تحول إلى حقيقة و بدأ البعض يظن أنها زوجته بالفعل، فعلى الرغم من العلاقة الطيبة التي تجمعه بها إلا أنه لا يوجد علاقة عاطفية بينهما و أن السبب في ذلك قولها دائما أنهما متزوجان فبدأ الجميع يصدق أنه زوجها. 

موقف محرج ورطة سيدة ورطة كبيرة ازمة

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