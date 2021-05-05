رونج روفر وهامر أبرز الماركات.. 56 سيارة تباع اليوم في مزاد جمارك مطار القاهرة

تعقد اليوم الأربعاء، بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 56 لوط لسيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي وبساحة أرض المعارض شارع صلاح سالم .

ماركات عالمية

والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة وتشمل (رونج روفر و فولفو ومير كورى و GMC و BMW وهامر ومرسيدس وتويوتا ونيسان و فورد و ستروين و سوزوكي وميتسوبيشى وشيفرولية و سانج سويج ودايو ولانسر ومبنى باص ودودج ورأس جرار وفيسبا وموتوسيكل )



ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) .

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله .

شروط الاشتراك

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة،

سيارات جمارك مطار القاهرة

وفي حالة عدم رسو اي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين ، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك .



وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده .

طريقة السداد

ما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد ، وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع .



ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه ، وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالإستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع

وفى حالة عدم الإستلام بعد ذلك يتم إلغاء التعاقد ويتم مصادرة التأمين النهائى مع خصم قيمة المصروفات المستحقة مضافا إليها أى غرامات تراها الجهة الإدارية .

ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 ألاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء

ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة ، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

تراخيص المرور

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص .

وعلى المتزايدين اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة .