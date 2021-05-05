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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لا دخول لـ مصر الا بتحليل "PCR" .. نرصد أبرز ما جاء في اجتماع رئاسة الوزراء اليوم

صدى البلد

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه التهنئة مجدداً لجموع المصريين بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، وكذا قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

 

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم  تم التأكيد على عدد من النقاط كالتالي : 

رئيس الوزراء: 

نعمل على توفير أكبر كمية من لقاحات "كورونا"

دفعات كبيرة يتم تلقيها تباعاً من لقاح كوررنا في مايو الجاري

وزيرة الصحة:

 توريد 1.7 مليون جرعة من "كوفاكس" الأسبوع المقبل و 1.7 مليون جرعة أخرى نهاية الشهر

توريد 1400 لتر مادة خام تكفي لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"

تقديم حملات توعية صحية لأكثر من مليون مواطن بعشر محافظات خلال اسبوعين
 
المنتظر إطلاق قوافل طبية  لإعطاء المواطنين اللقاح امام مكاتب البريد

تشكيل لجان داخلية بمديريات الشئون الصحية لمتابعة تأمين تانكات الأكسجين

تدشين خطط السلامة المهنية بمستشفيات الفرز والعزل والحميات والصدر داخل المحافظات

التوسع فى أماكن توفير اللقاح للمواطنين من خلال إقامة مركز تقديم اللقاحات الموسع بأرض المعارض بالقاهرة

رفع درجة الاستعداد القصوي بمنافذ الحجر الصحي فى في منافذ شرم الشيخ استعدادا لعودة السياحة

اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، واتباع التعليمات الخاصة بالدخول من المنافذ

عدم دخول أي شخص الا بتحليل "PCR"، وفي حالة عدم وجود تحليل يتم اجراء التحليل بالمطار

ينتقل السائح الى الفندق لحين إبلاغه بالنتيجه خلال 12 ساعة

عدد المسحات التي تم اجراؤها عند الوصول بلغت  32764 مسحة

بلغت عدد المسحات التي تم اجراؤها عند السفر 93066 مسحة

إجتماع رئيس الوزراء آثار جائحة كورونا قررات كورونا الدكتور مصطفى مدبولى الدكتورة هالة زايد

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