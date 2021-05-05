من 9 مساءً.. مدبولى: غلق المقاهي والمولات اعتبارا من غد

فيروس كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه اعتبارا من الساعة ال 9 مساء سيتم غلق المنشآت والمولات والمقاهى لمدة أسبوعين من الآن، مشيرا إلى أنه سيتم السماح بخدمة توصيل الخدمات للمنازل من المطاعم لما بعد مدة الحظر.

وأكد “مدبولى” خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أنه خلال الأسبوعين سيتم حظر أى اجتماعات أو مؤتمرات أو فعاليات فنية فى أى منشآت تتم خلال تلك المرحلة، سواء نوادى أو أماكن أو مطاعم تحدث بها تلك النوعية من الاحتفالات من أجل ضمان سير الأمور.