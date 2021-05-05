الحكومة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن أزمة جائحة كورونا.. فيديو

أزمة جائحة كورونا

قال الدكتور مصطفي مديولي، رئيس الوزراء، إن كل قرارات الحكومة تطالب المواطنين بالالتزام بالاجراءات الاحترازية.



وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي مُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «الدولة قادة على إدارة أزمة جائحة كورونا»، لافتًا إلى «الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات متوارة بنسبة لا تقل عن 35% وجاهزة لسد كافة الاحتياجات».



وأشار إلى «عدم الالتزام بقرارات الحكومة، أدى إلى فرض غرامة على عدم ارتداء الكمامة»، موضحا أن «إجمالي الغرامات وصلت إلى مليون و700 ألف غرامة على المواطنين»، متابعًا: «50 جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة تعادل شراء 30 كمامة، والغرامة كانت تعطي احتياجات المواطن لمدة شهر كامل من الكمامات».

