ماذا يحدث في سوهاج.. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الوضع الوبائي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مستجدات الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد مدبولي، في كلمة له في مؤتمر بشأن أزمة جائحة كورونا، مساء اليوم الأربعاء، أن تم شراء كم هائل من المعدات لتجهيز المستشفيات ونتحرك في كل الأصعدة لمواجهة وباء كورونا، مشيرا إلى تم توفير الأكسجين الطبي بكميات كبيرة لمواجهة أي إجراءات استثنائية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه تدخلنا في محافظة سوهاج لمواجهة الضغط الشديد في أجهزة العناية المركزة والمستلزمات الطبية.



وتابع أنه نعمل بأقصى جهد للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، وحرصنا على سلامة المواطنين منذ الموجة الأولى لجائحة كورونا.



وفي السياق نفسه أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الموجة الثالثة تتسم بتزايد الأعداد على مستوى العالم.