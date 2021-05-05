من الأربعاء الي الأحد.. رئيس الوزراء يكشف عن مدة إجازة عيد الفطر .. فيديو



قال مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، إن إجازة عيد الفطر ستكون من يوم الأربعاء القادم 12 مايو حتي يوم الأحد 16 مايو وبالتالي تكون مدتها 5 أيام .



واضاف مصطفي مدبولي خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية اكسترا نيوز، أنه خلال مدة إجازة عيد الفطر المبارك سيكون هناك غلق للحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة بالإضافة إلي الحد من استخدام حافلات النقل الجماعي ويقصد بها الرحلات وليست أتوبيسات النقل .

وأوضح مدبولي ، أننا نؤكد علي حظر إقامة أي فاعليات بها تجمعات كبيرة مؤكدا أننا سنتعامل مع صلاة العيد كـ صلاة الجمعة وسيتم أقامتها في المساجد التي تقام بها الصلوات بالإضافة إلي تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية .