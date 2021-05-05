مرحلة استثنائية.. رئيس الوزراء : اتخذنا قرارات تجنبا للوصول للحد الأقصى فى المستشفيات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، إن الحكومة قررت اتخاذ بعض القرارات بالتزامن مع عدم التزام المواطنين والتى أعطتنا مؤشر لاتخاذ إجراءات خلال هذه الفترة للتعامل مع أزمة جائحة كورونا خاصة بالتزامن مع قدوم أيام عيد الفطر المبارك.



وأوضح "مدبولى"، خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية اكسترا نيوز، أن لجنة الأزمات اتخذت بعض القرارات تحسبا لهذه المرحلة الاستثنائية حتى لا نصل للحد الأقصى من طاقة المستشفيات والأسرة والبنية الأساسية واتخذت لجنة الأزمات مجموعة من القرارات والتى سنقوم بتطبيقها اعتبارا من غد الخميس .

وأشار إلى أن الدولة المصرية تتخذ هذه القرارات تحسبا للمرحلة الاستثنائية ولمدة أسبوعين وذلك اعتبارا من غد 6 مايو وحتى 21 مايو ولمدة 15 يوم فقط حتى نضمن أن تكون الأمور تحت زمام السيطرة.