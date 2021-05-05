العالم كله يعاني منها .. رئيس الوزراء يحذر من الموجة الثالثة

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إن المعادلة الحالية تتوقف على سعى الدولة بمؤسساتها ووعى وإدراك المواطن بمدى وأهمية حرصه على صحة وأهله حتى نمر من هذه الفترة على خير.

وأضاف “مدبولى”، خلال كلمة المذاعة اليوم فى المؤتمر، أننا نتمنى أن نعبر على خير من الموجة الثالثة التي يعاني منها العالم كله.

وأكد رئيس الوزراء، أننا الآن فى مرحلة حرجة لذلك فكان لا بد من اتخاذ بعض القرارات، متمنياً لجموع الشعب المصرى أن تحمل الأيام القادمة له السرور والفرحة.

وأشار إلى أن "إجمالي الغرامات وصلت إلى مليون و700 ألف غرامة على المواطنين"، متابعا "50 جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة تعادل شراء 30 كمامة، والغرامة كانت تعطي احتياجات المواطن لمدة شهر كامل من الكمامات".