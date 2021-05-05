لمنع الإصابة بكورونا.. طريقة عمل الكحك فى المنزل بـ 3 وصفات مختلفة

ترغب النساء فى تعلم طريقة عمل الكحك فى المنزل لتجنب انتقال الأمراض خاصة فيروس كورونا الذى أصبح جائحة عالمية تهدد حياة الملايين ولم يتمكن الأطباء حتى الآن من إيجاد علاج نهائي له.

ورغم أن بعض الأبحاث العلمية نفت فكرة انتقال فيروس كورونا عن طريق الطعام إلا أن هناك بعض الحالات التى يمكن خلال انتقال العدوى خاصة إذا كان الطعام لايمكن تسخينه.

وتعد أهم الحالات التى يمكن أن يتنقل فيها فيروس كورونا من الطعام البارد عدم اتخاذ القائمين على اعداده وتعبئته الاجراءات الوقائية اللازمة خاصة ارتداء الكمامة والجوانتى وعدم ترك الكحك معروضا فى الهواء الطلق أمام الزبائن لذا لابد من شرائه من مكان موثوق أو إعداده فى المنزل.

نقدم لكم طريقة عمل الكحك فى المنزل بوصفات متنوعة لمجموعة من خبراء الطهي في مصر.

طريقة عمل الكحك بالعجمية

نجلاء الشرشابى

مقادير كحك

3 كوب دقيق

رشة ملح

ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 و ربع كوب سمنة

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة ريحة كحك

كوب ماء

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

" العجمية "

كوب عسل نحل

ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة سمسم

ملعقة كبيرة سمنة



طريقة عمل كحك

* يخلط الماء الدافىء مع الخميرة والسكر ويخلط الدقيق والبيكنج بودر وريحة الكحك ورشة الملح

* يضاف السمنة ويقلب كل الخليط ويضاف خليط الخميرة ويقلب كل الخليط و يشكل الخليط كحك وتحشى بالعجمية

العجمية

* يشوح الدقيق في السمنة ثم يضاف السمسم ويضاف عسل النحل ويقلب الخليط حتى الغليان

* يرص الكحك في صينية ويوضع في الفرن حتى تمام النضج و يمكن أن يرش بالسكر البودرة

طريقة عمل الكحك الفلاحي

نجلاء الشرشابى

مقادير الكحك الفلاحي

كيلو دقيق

نصف كيلو سمنه

ربع كوب سكر بودرة

2 ملعقة كبيرة زبدة

نصف كوب سمسم

نصف كوب لبن

2 ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة ريحة الكحك

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

ملعقة صغيرة ريحة موز حسب الرغبة

“ حشوة الملبن ”

نصف كيلو ملبن

ملعقة كبيرة سمنه

ريحة موز أو فانيليا حسب الرغبة

سمسم

“ حشوة العجمية ”

ربع كوب سمنه

نصف كوب دقيق

ثلاثة أرباع كوب عسل

ريحة موز أو فانيليا حسب الرغبة

طريقة تحضير الكحك الفلاحي

* يخلط الدقيق مع السكر والفانيلا والخميرة والسمسم وريحة الكحك ورشة ملح جيدا

* يضاف السمنه المذوبة وريحة الموز ثم يضاف البكينج بودر والسكر البودرة بعد خلطه مع الزبدة المذوبة

* يضاف اللبن وتعجن حتى يلم العجين ثم تحشي العجينة بحشوة الملبن أو العجمية ثم تشكل بالمنقاش

* يرص في صواني الفرن او الصاج ويدخل الفرن على درجة حرارة 190 حتى تمام النضج ثم يقدم مزين بسكر البودرة

حشوة الملبن

* تخلط السمنه المذوبة مع الملبن ثم تضاف ريحة الموز والسمسم

لعمل العجمية

* يشوح الدقيق في السمنة على النار

* يضاف العسل وريحة الموز وتقلب وترفع من على النار وتترك حتى تبرد

طريقة عمل الكحك الناعم

سالى فؤاد



مقادير الكحك الناعم

250 جرام سمنة بلدي

400 جرام دقيق

80 جرام نشا

رشة ملح

ملعقة كبيرة ريحة كحك

2 ملعقة كبيرة سمسم

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

4 ملعقة كبيرة ماء فاتر

سكر بودرة

طريقة عمل الكحك الناعم

* يخلط الدقيق والنشا ورشة الملح ثم يفرق الخليط فى شكل دائرى ويضاف ريحة الكحك والسمسم

* تقدح السمنة على النار وتضاف على خليط الدقيق ويقلب وبعد ذلك يقلب السكر والخميرة فى الماء وتترك قليلاً ثم يضاف على خليط الدقيق ويقلب باليد

* تشكل كرات وهى دافئة وتبطط وتشكل حسب الرغبة ثم ترص فى صينية بها ورق زبدة ويفضل تغطيته وتركه لمدة نصف ساعة قبل دخول الفرن

* يوضع فى الفرن على درجة حرارة 190 إلى 200 حتى تمام النضج ثم يرش بالسكر البودرة ويقدم