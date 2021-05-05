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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تؤيد رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

صدى البلد

أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تأييدها رفعاً عالمياً لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأوضحت أنها سوف تشارك في المفاوضات حول شروط ذلك في منظمة التجارة العالمية.

وبسحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، قالت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي في بيان، إن حقوق الملكية الفكرية للشركات مهمة، إلا أن واشنطن "تدعم التنازل عن تلك الحماية للقاحات كوفيد-19".

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 وأضافت: "هذه أزمة صحية عالمية، والظروف الاستثنائية لوباء كوفيد-19 تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية".

إلى ذلك، توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء، عودة الولايات المتحدة إلى وضع ما قبل جائحة فيروس كورونا خلال 6 أشهر.

وقال بايدن في خطاب له حول خطته للإنقاذ فى مواجهة كورونا، إن لقاح فيروس كورونا أعاد الحركة لقطاع المطاعم وهناك توقعات بعودة الوضع إلى ما قبل الجائحة خلال 6 أشهر.

وأكد بايدن أن "خطة الإنقاذ الأمريكية تعمل على تلقى التطعيم، وخلق فرص العمل، والاقتصاد ينمو، وبلدنا في حالة تحرك مرة أخرى".

وقال:"التقدم ​​في التطعيم والانتعاش الاقتصادي يسيران جنبًا إلى جنب. بفضل خطة الإنقاذ الأمريكية، وتم بالفعل صرف أكثر من 163 مليون دفعة إنقاذ - والمساعدة متوفرة ".

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