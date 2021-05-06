عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للاحمية .. تعرف على مخاطر الحميات الغذائية

اليوم العالمي اللا
اليوم العالمي اللا حمية

يصادف  6 مايو من كل عام اليوم العالمي اللا حمية بهدف التوعية بمخاطر بعض الحميات الغذائية التي تؤثر على صحة و طاقة الأنسان بالسلب، كما تمنع بعض الأنظمة الغذائية الجسم من الإستفادة بالعناصر الغذائية  و الفيتامينات.

 


وفي هذا السياق كشف موقع doctena ، بعض المخاطر الخفية في الحميات الغذائية وكان أبرزها ....

 

تباطؤ التمثيل الغذائي
عندما تأكل أقل  يحصل جسمك على كمية أقل من السعرات الحرارية  وهي وقود مهم يحتاجه جسمك لأداء الوظائف الأكثر حيوية، هذا ما يحدث عندما تتبع نظامًا غذائيًا تقل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها ويقل معدل التمثيل الغذائي لديك.
مع مرور الوقت  سيستمر فقدان وزنك بينما يتكيف التمثيل الغذائي الداخلي لديك لتتناسب مع عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها لذلك ، حتى عندما تضغط بقوة أكثر مع المزيد من القيود على السعرات الحرارية وممارسة الرياضة ، غالبًا ما تصاب بخيبة أمل وربما تعود إلى عاداتك الغذائية السابقة.

 

تضرر الصحة
بصرف النظر عن تباطؤ عملية الأيض ، فإن اتباع نظام غذائي يمكن أن يضع ضغطًا إضافيًا على قلبك، أشار الدكتور إيزادور روزنفيلد ، أستاذ الطب السريري في كلية طب وايل كورنيل في مدينة نيويورك ، إلى أن اتباع نظام غذائي يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.
والأكثر من ذلك ، فقد ثبت أن نظام اليويو الغذائي قادر على التسبب في تلف الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تصلب الشرايين وأنواع أخرى من أمراض القلب.


اختلال التوازن الغذائي
عندما تتبع نظامًا غذائيًا وتقطع جزءًا كبيرًا من السعرات الحرارية التي تستهلكها بشكل طبيعي ، فقد يؤدي ذلك إلى نقص التغذية الذي يمكن أن يسبب مجموعة من الآثار الجانبية.
على سبيل المثال ، عندما تتبع "النظام الغذائي الأحادي" الذي يدعو إلى تناول طعام واحد لفترة طويلة من الزمن ، فلن تتناول جميع العناصر الغذائية الضرورية.
عندما تتوقف عن تناول النشويات مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والبطاطس والأرز ودقيق الشوفان ، ستحصل على كمية أقل من فيتامين د والكالسيوم، سيقلل الامتناع عن تناول الفاكهة من تناول العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم وفيتامين أ وفيتامين ج والألياف.

 

الأكتئاب 
الطعام الذي تتناوله له تأثير غير مباشر على مزاجك. إذا كنت لا تحصل على التوازن الصحيح من العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات والألياف والأحماض الدهنية ، فقد يؤدي ذلك إلى الاكتئاب.
بالإضافة إلى ذلك ، إذا كانت خطة نظامك الغذائي لا تحقق النتيجة المتوقعة في الوقت المحدد،  يمكن أن يجعلك تصاب بالاكتئاب،  لذلك لا تحاول استعادة لياقتك مع الأنظمة الغذائية لفصل الصيف،  قد تصاب بخيبة أمل وينتهي بك المطاف بالاكتئاب.


خيارات الأنظمة الغذائية الصحية لك

هناك طريقة أكثر ذكاءً للتنحيف والحصول على قوام رشيق قبل هذا الصيف وهي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ، غني بالخضروات والفواكه وقليلة الدهون والسكريات المتحولة. علاوة على ذلك ، فإن شرب الكثير من الماء بشكل منتظم وممارسة الرياضة من وقت لآخر هي عناصر مهمة يجب مراعاتها.

 

هناك الكثير من الأطعمة الغنية بالتغذية ومنخفضة السعرات الحرارية التي يمكنك تناولها لتقليص حجمها هذا الصيف، ومع ذلك تحتاج إلى استشارة أخصائي التغذية المناسب للحصول على أفضل خيار غذائي لك.
 

اليوم العالمي اللا حمية الحميات الغذائية الأنظمة الصحية التمثيل الغذائي الإكتئاب

موضوعات متعلقة

أخطاء في النظام الغذائي يمكن أن تسبب الصداع

5 فيتامينات يجب تضمينها في نظامك الغذائي خلال رمضان

كل ما لا تعرفه عن حمية البحر الأبيض المتوسط

ترشيحاتنا

اليوم .. الزمالك فى اختبار صعب أمام سموحة استعدادا لقمة الدوري ضد الأهلي

رئيس قوى عاملة البرلمان: الإصلاح الإدارى إحدى خطوات برنامج التنمية المستدامة 2030

أعمال يومية تدخل الجنة.. 20 أمرا لا تغفل عنها لتكفير الذنوب

فيات تكشف عن كروس أوفر جديدة ..دون اختيار اسم لها .. صور

في ذكرى وفاته.. 3 مشاهد تلخص حياة أسطورة النادي الأهلي صالح سليم

انخفاض تاريخي في معدل المواليد بأمريكا وأوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

الآن ولـ 8 دقائق.. الصاروخ الصيني يدور في سماء أسيوط بمركز ديروط

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول خلال عيد الفطر

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

لا دخول لـ مصر الا بتحليل "PCR".. نرصد أبرز ما جاء في اجتماع رئاسة الوزراء اليوم

موعد نهاية كورونا ووفاة تفجع الوسط الفني .. خبير أبراج يتوقع الوضع في مصر خلال الأشهر القادمة

إعجاز قرآني بالأدلة يحدد موعد ليلة القدر 2021 .. اغتنموها في هذه الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ