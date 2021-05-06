في اليوم العالمي للاحمية .. تعرف على مخاطر الحميات الغذائية

يصادف 6 مايو من كل عام اليوم العالمي اللا حمية بهدف التوعية بمخاطر بعض الحميات الغذائية التي تؤثر على صحة و طاقة الأنسان بالسلب، كما تمنع بعض الأنظمة الغذائية الجسم من الإستفادة بالعناصر الغذائية و الفيتامينات.



وفي هذا السياق كشف موقع doctena ، بعض المخاطر الخفية في الحميات الغذائية وكان أبرزها ....

تباطؤ التمثيل الغذائي

عندما تأكل أقل يحصل جسمك على كمية أقل من السعرات الحرارية وهي وقود مهم يحتاجه جسمك لأداء الوظائف الأكثر حيوية، هذا ما يحدث عندما تتبع نظامًا غذائيًا تقل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها ويقل معدل التمثيل الغذائي لديك.

مع مرور الوقت سيستمر فقدان وزنك بينما يتكيف التمثيل الغذائي الداخلي لديك لتتناسب مع عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها لذلك ، حتى عندما تضغط بقوة أكثر مع المزيد من القيود على السعرات الحرارية وممارسة الرياضة ، غالبًا ما تصاب بخيبة أمل وربما تعود إلى عاداتك الغذائية السابقة.

تضرر الصحة

بصرف النظر عن تباطؤ عملية الأيض ، فإن اتباع نظام غذائي يمكن أن يضع ضغطًا إضافيًا على قلبك، أشار الدكتور إيزادور روزنفيلد ، أستاذ الطب السريري في كلية طب وايل كورنيل في مدينة نيويورك ، إلى أن اتباع نظام غذائي يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

والأكثر من ذلك ، فقد ثبت أن نظام اليويو الغذائي قادر على التسبب في تلف الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تصلب الشرايين وأنواع أخرى من أمراض القلب.



اختلال التوازن الغذائي

عندما تتبع نظامًا غذائيًا وتقطع جزءًا كبيرًا من السعرات الحرارية التي تستهلكها بشكل طبيعي ، فقد يؤدي ذلك إلى نقص التغذية الذي يمكن أن يسبب مجموعة من الآثار الجانبية.

على سبيل المثال ، عندما تتبع "النظام الغذائي الأحادي" الذي يدعو إلى تناول طعام واحد لفترة طويلة من الزمن ، فلن تتناول جميع العناصر الغذائية الضرورية.

عندما تتوقف عن تناول النشويات مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والبطاطس والأرز ودقيق الشوفان ، ستحصل على كمية أقل من فيتامين د والكالسيوم، سيقلل الامتناع عن تناول الفاكهة من تناول العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم وفيتامين أ وفيتامين ج والألياف.

الأكتئاب

الطعام الذي تتناوله له تأثير غير مباشر على مزاجك. إذا كنت لا تحصل على التوازن الصحيح من العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات والألياف والأحماض الدهنية ، فقد يؤدي ذلك إلى الاكتئاب.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا كانت خطة نظامك الغذائي لا تحقق النتيجة المتوقعة في الوقت المحدد، يمكن أن يجعلك تصاب بالاكتئاب، لذلك لا تحاول استعادة لياقتك مع الأنظمة الغذائية لفصل الصيف، قد تصاب بخيبة أمل وينتهي بك المطاف بالاكتئاب.



خيارات الأنظمة الغذائية الصحية لك

هناك طريقة أكثر ذكاءً للتنحيف والحصول على قوام رشيق قبل هذا الصيف وهي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ، غني بالخضروات والفواكه وقليلة الدهون والسكريات المتحولة. علاوة على ذلك ، فإن شرب الكثير من الماء بشكل منتظم وممارسة الرياضة من وقت لآخر هي عناصر مهمة يجب مراعاتها.

هناك الكثير من الأطعمة الغنية بالتغذية ومنخفضة السعرات الحرارية التي يمكنك تناولها لتقليص حجمها هذا الصيف، ومع ذلك تحتاج إلى استشارة أخصائي التغذية المناسب للحصول على أفضل خيار غذائي لك.

