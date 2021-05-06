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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إلغائها متابعته.. عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل خلافه مع ياسمين عبد العزيز

صدى البلد

ألغت ياسمين عبد العزيز متابعة السيناريست عمرو محمود ياسين، بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بسبب نشوب خلافات بينهما قبل تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل " اللي مالوش كبير". 

وكشف السيناريست عمرو محمود ياسين عن حقيقته خلافه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز من خلال تعليق عبر حسابه بموقع فيسبوك ردا على أحد متابعيه .

وقال عمرو ياسين :" یا فندم لم اقصد ان الخلاف شخصي، انا اقصد ان مسألة إلغاء المتابعة، مسألة
شخصية بمعني كل واحد حر يلغي فولو".

وأضاف عمرو ياسين :"ولكن خلاف حول النهايه فهذا لم يحدث".

وتابع عمرو ياسين: "أما الخلاف في العمل فهو أمر وارد باي عمل في الدنيا و لكن ليس حول نهاية
المسلسل".

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مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة23.. زواج الخديوي وغزل

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عمر كمال يكشف كواليس أغنية خديوى حيطة سد فى اللى مالوش كبير

ومن ناحية اخرى نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي من كواليس حفل زفافهما بمسلسلهما الجديد “اللي ملوش كبير” وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت ياسمين: “غزل والخديوي” ليتفاعل معها عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا، وعلق الجمهور لها: “مبروك زواجكم مره تانيه حقيقه و تمثيل _ عرسان من أول وجديد”.

شارك المطرب الشعبي عمر كمال صورة من كواليس مسلسل “إللي ملوش كبير”،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر عمر كمال مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي ،وكتب معلقا من خلال الصورة:"فرح وحش الكون والخديوى هتولع".

وشهدت الحلقات الماضية حالة من الصراع بين عزل والخديوي من جهة وعابد من جهة اخرى وهو الامر الذى ادى الى صراع من نوع مختلف جذب المشاهدين بقوة خاصة ان هناك بعض من اللمحات الرومانسية فى العمل والتى كانت سببا فى اضافة حالة جديدة للمشاهد.   

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ياسمين عبد العزيز محمود ياسين اللي مالوش كبير مسلسل اللي مالوش كبير عمر كمال

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