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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق هائل في أرض زراعية بقرية العرب

لا خسائر في الأرواح.. التفاصيل الكاملة لظهور سحابة سوداء في قرية العرب التابعة لمركز دمنهور

حريق في مقلب القمامة
حريق في مقلب القمامة بأرض زراعية بقرية العرب

 

شهدت قرية العرب التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حريق هائل في مقلب للقمامة بجوار أحد الأرض الزراعية، و تمكنت الحماية المدنية  من إخماد الحريق ، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.

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أوضح أحد أهالي القرية، تفاصيل الحريق، " أن تم إشعال النيران في مقلب القمامة للتخلص من الرائحة الكريهة كما يحدث كل فترة، ولكن في هذه المرة زادت النيران بسبب إرتفاع درجات الحرارة وأدت إلى تكوين سحابة سوداء في السماء نتج عنها صعوبة في التنفس لبعض كبار السن ومرضى حساسية الصدر لسكان القرية المجاورة للحريق ".

و أضاف أن تم التواصل مع المسؤولين في المحافظة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية و الإسعاف إلى مكان الحريق والسيطرة عليه دون حدوث خسائر بشرية، مشيراً إلى أن قوات الحماية المدنية قامت بمرحلة التبريد عقب الإنتهاء من إخماد النيران، للتأكد من إخماد الحريق وعدم اشتعالها من جديد

و تلقى اللواء  محمد والى مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة تفيد نشوب حريق في مقلب القمامة بأرض زراعية بقرية العرب التابعة لمركز دمنهور.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الحماية المدنية و الإسعاف إلى مكان الحريق تم إخماد الحريق كما قام رجال الحماية المدنية بعملية التبريد للتأكد من إخماد الحريق وعدم اشتعالها من جديد.  

وبإجراء المعاينة الأولية تبين أن سبب الحريق إشعال النيران في مقلب القمامة وبسبب إرتفاع درجات الحرارة، ازدادت النيران وتكونت سحابة سوداء.

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