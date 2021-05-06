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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير الكويت يبعث ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين

الكويت
الكويت

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته فيوفاة والدة  الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

 سائلا المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء".

وكان قد أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس عن وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض وفقاً لوكالة "واس".

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السعودية.. الديوان الملكي يعلن وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الخميس الموافق 24 / 9 / 1442هـ في مكة المكرمة. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته".

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