بأمر محافظ البحيرة.. تكثيف الحملات المرورية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء

عقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اجتماعاً بالفيديو كونفرانس مع رؤساء الوحدات المحلية بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد.

وشدد المحافظ، على تكثيف الحملات اعتبارا من التاسعة من مساء اليوم بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة للتاكد من الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء.

وأكد محافظ البحيرة، أن الحملات تشمل غلـق كـل المحال والمـولات التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما اعتبارا من التاسعة مساء مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد 9 م وذلك اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوعين حتی ۲۱ مايو ٢٠٢١ ، مع استثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات، وكذا حظر أي تجمعات أو حفلات فنية أو فعاليات جماهيرية وغلق كامـل للشـواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامـة خـلال إجـازة عيد الفطر.

وأضاف هشام آمنة، أن إجازة عيد الفطر لمدة 5 أيام تبدأ من الأربعاء 12 مايو الجارى وحتى الأحد 16 مايو، كما أن صلاة العيـد يسمح بهـا فـي المساجد التـي تقـام فيهـا صـلاة الجمعة ومنع أى صلاة بالساحات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الحالية الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ووجود سجادة الصلاة مع كل مصل ومنع تواجد الأطفال، وتنفيذ الإجراءات الآتيه:

- غلق كامـل للشـواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامـة خـلال إجـازة عيد الفطر.

- حظر أي تجمعات أو حفلات فنية أو فعاليات جماهيرية

- تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والتأكد من توافر كافة السلع بالمواصفات والاشتراطات والأسعار المقررة.

- رفع درجة الاستعداد والانعقاد الدائم لغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار ٢٤ ساعة خلال عيد الفطر لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول

- مراجعة المعابر الثابتة والمعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والاشتراطات بها والالتزام بالحمولة والتعريفة المقررة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بها ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

- مراجعة أعمال الإنارة العامة والكهرباء والمياه والتأكد من استمرار عملها بالكفاءة والفاعلية وخاصة خلال اجازة عيد الفطر.



أكد المحافظ، الثقة الكبيرة فى وعى المواطنين مهيبا بهم بالالتزام بكافة القرارات الصادرة التى تهدف إلى الحفاظ على أمنهم وسلامتهم.